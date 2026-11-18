Iva Zanicchi racconta la solitudine degli anziani nella sua nuova commedia Viva la Mamma! e apre il cuore su relazioni familiari, esperienze criminali e futuro televisivo.

L'artista italiana Iva Zanicchi porta sul palcoscenico le complessità emotive della vecchiaia attraverso la commedia "Viva la Mamma!", un'opera teatrale scritta e diretta da Diego Ruiz. Lo spettacolo, che vede in scena anche Samuel Peron e Milena Miconi, nasce da un'esperienza personale vissuta durante una visita di Ruiz alla casa della cantante, dove l'artista si è riconosciuta pienamente nel personaggio principale interpretato da Milena Miconi. La trama ruota attorno a una madre anziana, Michela, che vive in campagna e cerca di colmare il vuoto lasciato dalla distanza affettiva dei figli, Sofia e Sandro, che risiedono in città.

Il meccanismo emotivo della commedia e la realtà familiare

Il cuore della narrazione teatrale si concentra sulla solitudine degli anziani, un tema trattato con profondità e commozione. Iva Zanicchi ha dichiarato che il personaggio di Milena Miconi le somiglia moltissimo, specialmente quando ascolta le risposte che l'attrice offre alla sua giovane "figlia". La protagonista escogita un trucco per il pranzo di Natale: fa trovare in casa un ospite inatteso, un uomo di quarant'anni più giovane, creando una situazione che fa ridere il pubblico ma che nasconde una dolorosa verità. Per Zanicchi, il punto cruciale non è la comicità della scena, ma la necessità degli anziani di ricevere affetto e compagnia, non solo beni materiali, dopo aver dato così tanto nella vita.

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La confessione su Michela e il rapporto con le figlie

Iva Zanicchi ha aperto il cuore parlando del suo rapporto con la figlia Michela, rivelando di essere stata "soffocante" negli anni della sua piena attività professionale. La cantante, che viaggiava per tutta l'Europa per le tournée, stabilì che a novembre sarebbe andata in tournée, lasciando Michela con la tata e pretendendo che i suoi genitori scendessero dalla montagna per occuparsi della bambina. Michela reagiva fingendo contentezza, dicendo sempre sì alla partenza della madre, ma in realtà soffriva profondamente, piangendo stringendo la camicia da notte di Iva. La cantante si rende conto, con grande rimorso, di non essersi accorta del dolore della figlia, che nascondeva la sua sofferenza dietro un sorriso di sostegno.

Un altro episodio doloroso riguarda le cene dopo gli spettacoli. Michela chiese alla madre di giurare di non andare a cene ufficiali dopo le reperte teatrali, preoccupata per la salute e il sonno della cantante. Iva Zanicchi giurò, ma poi andò comunque alle cene con i colleghi, come Samuel Peron con cui aveva lavorato a Ballando con le stelle. Michela scoprì la verità e l'artista ammette che la figlia era straordinaria nel sopportare queste situazioni, mentre lei pensava che certi errori non sarebbero mai potuti succedere a lei. La convivenza con Samuel Peron e Milena Miconi è descritta come basata su un grande affetto, con momenti di svago come il burraco e cene insieme, elementi fondamentali per la cantante all'età attuale.

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Esperienze criminali e il caso Mediaset

La vita di Iva Zanicchi è stata segnata anche da episodi traumatici legati alla sicurezza personale, in particolare la presenza di ladri in casa. L'artista ha confessato che i ladri sono stati sette volte nella sua dimora, un'esperienza che descrive come terribile. Racconta che in due occasioni i criminali la hanno chiusa in una stanza insieme alla famiglia, un'esperienza che non augura a nessuno. Inoltre, accenna a un caso di criminalità informatica o diretta nei confronti degli anziani, menzionando un nipote che ha subito un incidente mentre spiava persone sole per estorcere loro denaro. Per questo motivo, apprezza molto la partecipazione dei Carabinieri alle sue recite, come segno di sicurezza e vicinanza alla comunità.

Un altro capitolo riguardante la televisione è legato alla notizia del ritorno di "Ok, il prezzo è giusto!" con Ilary Blasi. Zanicchi definisce il programma come un figlio che ritorna, augurando successo a Ilary, considerata una ragazza brava e molto amata. Tuttavia, esprime rammarico per non essere stata informata prima dell'annuncio pubblico, definendo la sua reazione sincera e schietta. Si scusa per l'uso della parola "forte" in un precedente intervento a Domenica In, riconoscendo che avrebbe potuto evitarla, ma ribadendo la sua natura diretta. Il suo legame con la televisione e la musica rimane forte, nonostante le attuali priorità teatrali.

I progetti futuri e la curiosità intellettuale

Per i prossimi mesi, il programma di Iva Zanicchi è interamente dedicato al teatro, con una tournée di tre mesi. Nella televisione, la cantante auspica una striscia quotidiana per un paio di mesi o la realizzazione di due o tre spettacoli serali musicali. riguardo al Festival di Sanremo, Zanicchi esclude con certezza la sua partecipazione in gara, dichiarando "No, amore, no", ma ammette che il Festival è nato per lei e che lo ama profondamente. Non esclude la possibilità di partecipare per "spolverare" qualche successo, mantenendo un legame affettivo con la manifestazione.

Oltre alla carriera artistica, Zanicchi evidenzia la sua passione per la scrittura, avendo scritto cinque libri che tiene da morire. La curiosità è definita come una molla fondamentale per la sua vita: sente un nome strano e va subito a leggerne i dettagli. Ama il suo lavoro, le persone e la natura, definendosi innamorata della luna. Ogni sera, la cantante esce per guardare il cielo e pregare, ringraziando Dio per la bellezza di ciò che osserva. Questa spiritualità e questa curiosità la accompagnano anche nei momenti di riflessione sulla famiglia, sui tradimenti di fiducia e sulla speranza di una maggiore attenzione verso le generazioni più anziane, tema centrale della sua arte e della sua vita pubblica.