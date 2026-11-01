Iva Zanicchi critica Mediaset per il ritorno di Ok il prezzo è giusto

Iva Zanicchi parla a Domenica In del ritorno di Ok il prezzo è giusto. Apprezza Ilary Blasi ma critica Mediaset per non averla contattata. Ecco i dettagli.

Iva Zanicchi, storica conduttrice, ha rilasciato dichiarazioni polemiche durante la sua apparizione nel programma Domenica In, andato in onda sulla rete Rai. La cantante ha utilizzato la trasmissione condotta da Mara Venier per esprimere il suo disappunto riguardo al ritorno del celebre quiz televisivo Ok il prezzo è giusto. Nonostante abbia elogiato la possibile nuova conduttrice Ilary Blasi, ha sottolineato con forza la mancanza di un contatto diretto da parte dell'azienda Mediaset. La frecciata è stata diretta e chiara, evidenziando una ferita personale e professionale per l'artista che ha guidato il programma per oltre un decennio.

La polemica sulla telefonata mancata da Mediaset

Il discorso è nato in seguito a una domanda posta dalla conduttrice Mara Venier riguardante il ritorno alla ribalta del noto gioco televisivo. Iva Zanicchi non ha nascosto la sua soddisfazione per la notizia, definendo Ilary Blasi una donna bellissima e assolutamente adatta a raccogliere il testimone. Tuttavia, il cuore della sua protesta non riguardava la nuova guida del programma, ma il comportamento distaccato dell'azienda. La cantante ha rivelato che, dopo undici anni di gestione, si sarebbe aspettata di essere informata direttamente e con rispetto.

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Zanicchi ha spiegato di aver preteso che le venisse fatta semplicemente una telefonata da parte dei dirigenti Mediaset. La mancanza di questo gesto elementare le ha fatto perdere la pazienza, portando a una battuta tagliente verso l'azienda. La frase è stata pronunciata con un sorriso, ma trasmetteva un forte senso di disappunto. Lo studio si è animato quando la conduttrice ha riprodotto la reazione di Zanicchi, che ha lasciato la sua opinione senza filtri.

La reazione presente è stata immediata. Mara Venier ha scoppciato a ridere, così come il pubblico in studio e Samuel Peron, seduto accanto alla cantante. Samuel Peron, presente per presentare lo spettacolo teatrale Viva la mamma, ha condiviso l'atmosfera di leggerezza nonostante la critica aspra. La padrona di casa ha commentato la vivacità dell'ospite, apprezzando la schiettezza con cui Iva ha espresso i suoi sentimenti. È emerso che la cantante non nasconde il suo carattere e la sua tendenza a dire ciò che pensa senza troppi giri di parole.

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Ilary Blasi accontenta le attese della conduttrice storica

Per Iva Zanicchi, Ok il prezzo è giusto ha rappresentato molto più di un semplice lavoro televisivo. La cantante ne è stata il volto per undici anni, contribuendo in modo decisivo a renderlo uno dei titoli più riconoscibili e amati della televisione italiana. Il suo legame con il programma è profondo e storico. Ora, a circa venticinque anni dall'ultima messa in onda del suo mandato, si parla di un possibile ritorno in palinsesto su Mediaset. Questa ipotesi di revival non è stata osteggiata dalla stessa Zanicchi.

La sua osservazione critica, infatti, non è rivolta al successo o alla qualità del nuovo progetto. L'unica questione aperta riguarda il mancato coinvolgimento, anche solo formale, da parte dell'azienda produttrice. Zanicchi ha specificato di non avere risentimenti verso Ilary Blasi, anzi, ne ha lodato le qualità. Il problema risiede nella gestione delle relazioni con i conduttori del passato. La mancanza di un semplice saluto o di una comunicazione diretta è stata percepita come un gesto di scarsa considerazione.

La cantante ha ribadito che non vede l'ora di vedere Ilary Blasi alla conduzione. Apprezza il talento e la personalità della nuova conduttrice. Tuttavia, ritiene che la storia e il contributo dato durante i suoi anni di conduzione meritassero almeno un gesto di cortesia istituzionale. Questa distinzione tra il giudizio professionale sulla nuova guida e la delusione personale per l'azienda è stata chiara. Zanicchi ha separato nettamente la sua approvazione per il nome scelto dal suo disappunto per il metodo usato per contattarla.

Riflessioni sulla vita privata e sul futuro sentimentale

L'intervista a Domenica In non si è limitata alle questioni televisive. Zanicchi ha colto l'occasione per parlare di aspetti più personali della sua vita. Rispondendo alle domande del pubblico, ha raccontato alcuni dettagli sulla sua filosofia personale e sui suoi rapporti sentimentali. La parola che definisce più amata dalla cantante è libertà. Ha spiegato che questo principio è stato un punto fermo che ha sempre cercato di rispettare, anche nelle relazioni più intime.

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Per illustrare il suo concetto di libertà, ha fatto un'analogia con i suoi animali domestici. Ha raccontato di non aver mai messo il collare ai suoi cani, temendo che potessero sentirsi oppressi. Questo dettaglio rivela molto sul suo modo di intendere il rapporto con le persone. Zanicchi si definisce una persona boccacciona, priva di peli sulla lingua. Ammette di parlare in modo diretto, ma precisa di aver sempre cercato di non offendere nessuno intenzionalmente.

Quando il discorso è arrivato a un possibile nuovo amore, la cantante ha preferito reagire con l'ironia. Ha scherzato sull'idea di cercare un partner più anziano, evitando seriamente l'ipotesi di ritrovarsi a fare la badante. Il suo approccio al futuro sentimentale rimane cauto ma distaccato. Non mostra fretta nel nuovo fidanzamento, privilegiando la sua indipendenza. La chiacchierata è continuata con altri aneddoti, mostrando un lato più umano e riflessivo dell'artista. L'atmosfera è rimasta leggera, nonostante le polemiche iniziali su Mediaset. Zanicchi ha dimostrato di saper bilanciare la sincerità con l'umorismo, mantenendo alta l'attenzione del pubblico.