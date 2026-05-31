Ivass: nel 2025 oltre 107.000 reclami nel settore assicurativo italiano, Rc auto in primo piano e crescita delle compagnie straniere

Il rapporto annuale dell'Iutorità di vigilanza sulle assicurazioni evidenzia una diminuzione complessiva dei reclami ma un aumento per le compagnie estere. L'Rc auto concentrate quasi la metà delle segnalazioni, con primato di Unipol. Dati critici per le piccole compagnie straniere e per il canale di assistenza clienti.

Nel 2025, il settore assicurativo italiano ha registrato un volume significativo di reclami, superando le 107.000 unità. La quota più consistente, circa il 47,5 percento, riguarda il ramo Rc auto.

Il dato emerge dal rapporto annuale dell'Ivass, che risulta particolarmente rilevante quest'anno in quanto coincide con la piena operatività dell'Aas, l'organismo di risoluzione alternativa delle controversie tra compagnie e clienti. Questo strumento, cui si può accedere solo dopo aver presentato reclamo alla propria assicurazione, mira a ridurre il carico giudiziario. Considerato il numero elevato di reclami e il fatto che il 62 percento di essi sia stato respinto, si comprende l'importanza e la potenziale pressione sul collegio arbitrale.

Se anche solo un terzo di questi clienti decidesse di rivolgersi all'Aas, il suo successo sarebbe già garantito. A fronte di un calo generale del 5,4 percento rispetto al 2024, emergono differenze marcate: i reclami verso imprese italiane sono diminuiti del 9,5%, mentre quelli verso compagnie straniere sono aumentati del 15,3 percento. Questa tendenza si riflette anche nella classifica dei reclami ogni 10.000 contratti Rc auto, dove le prime posizioni sono occupate quasi esclusivamente da assicurazioni non italiane.

Le cause possono essere varie: minore reattività nell'assistenza e nella comunicazione, spesso dovuta alla scarsa presenza fisica in Italia. Un caso emblematico è quello di Dallbogg, compagnia bulgara che ha avviato nuove sottoscrizioni ad aprile e si è attestata al terzo posto per numero assoluto di reclami (3.900, quasi tutti relativi alla liquidazione dei danni), preceduta solo da giganti come Unipol e Allianz.

Per quanto riguarda il numero totale di reclami, Unipol detiene il primato assoluto con oltre 9.000 segnalazioni, seguita da Allianz con 4.150, dalla già citata Dallbogg, da Generali, Allianz Direct e Great Lakes Insurance, che opera in Italia attraverso Prima Assicurazioni. In questa graduatoria, fatta eccezione per poche realtà, compaiono le principali compagnie di Rc auto nazionali.

La situazione cambia analizzando il tasso di reclami ogni 10.000 contratti: ai primi due posti figurano due piccole società estere, Sogessur e Euroherc, seguite da Zurich e Genertel, che compare anche nella top 10 dei reclami complessivi insieme ad Allianz Direct. Ivass evidenzia inoltre una flessione generalizzata dei reclami nel settore vita, con riduzioni sia verso compagnie italiane (-15,4%) sia straniere (-9,8%). Questo potrebbe indicare una stabilizzazione dopo le turbolenze legate al crack di Eurovita.

In questo comparto la classifica assoluta è guidata da Poste Vita, seguita da Intesa Sanpaolo, Generali, Unipol e Metlife. Tuttavia, Metlife registra tra queste il tasso di contenzioso più elevato, con 3,9 reclami ogni milione di contratti, mentre le altre si attestano su valori inferiori, spesso sotto l'uno percento.

Infine, emerge una criticità nel canale di contatto: nonostante la dualità tra chiamate telefoniche e internet, persiste la difficoltà nell'ottenere un servizio con un operatore, segnalando un problema di efficienza nella gestione della clientela





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