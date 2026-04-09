Iziwork: Crescita Controtendenza nel Mercato del Lavoro con Focus su Automotive, Gomma-Plastica e Turismo

Nonostante la contrazione del mercato del lavoro temporaneo, Iziwork chiude il 2025 con risultati positivi, trainati da settori come l'automotive, la gomma-plastica e il turismo. L'azienda punta sull'espansione e sull'utilizzo della tecnologia per un reclutamento efficiente.

Sul fronte delle professioni più richieste, si evidenziano i ruoli di sales assistant, figure commerciali e tecnici specializzati in vari settori. In un contesto di contrazione del mercato del lavoro temporaneo, con un calo dello 0,8% rispetto al 2024, Iziwork chiude il 2025 con risultati che vanno in direzione opposta. L'azienda dimostra una forte crescita, guidata principalmente da alcuni settori particolarmente vivaci. L'automotive spicca con un aumento record del 102% su base annua.

Seguono il settore gomma-plastica, in crescita del 50%, e il turismo, che conferma il suo slancio con un notevole +44%. Anche i servizi registrano un andamento positivo, con un +33%, e il retail mostra una crescita dell'11%. La richiesta di personale è elevata in diverse aree, con particolare attenzione a figure come sales assistant, professionisti commerciali e tecnici qualificati in vari comparti. Nel settore turistico, la domanda si concentra su tutte le figure chiave legate alla ristorazione e all'accoglienza, evidenziando una ripresa significativa del settore.\Guardando al futuro, Iziwork mira a un'ulteriore espansione attraverso l'apertura di nuovi hub e il potenziamento di divisioni specializzate. Alessia Giorio, worker acquisition manager, commenta che nel 2025 è stato osservato un mercato del lavoro dinamico, ma anche più selettivo e frammentato rispetto al passato. In questo scenario, il successo non dipende solo dal numero di candidature ricevute, ma dalla capacità di utilizzare rapidamente i canali più efficaci per individuare candidati in linea con le esigenze aziendali. I risultati ottenuti nei settori dei servizi, del retail e dell'ospitalità confermano l'efficacia dell'approccio di Iziwork, basato su una forte presenza sul territorio, sull'eccellenza dell'attrazione dei talenti e sulla stretta collaborazione con i clienti. Oggi, il processo di reclutamento richiede velocità, capacità di interpretare i trend e una costante relazione con il mercato. Iziwork continuerà a investire in questi ambiti.\Fondata in Francia nel 2018 e acquisita nel 2023 dal gruppo Proman, leader nel settore del lavoro temporaneo e delle risorse umane, Iziwork è arrivata in Italia nel 2020, introducendo un modello di business innovativo, fortemente incentrato sulla tecnologia. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei dati in tempo reale permette di ridurre i tempi e i costi nella ricerca del personale, posizionando l'azienda come un partner strategico per le imprese. Dal 2021 è iniziato un percorso di espansione e consolidamento in Italia, con l'apertura dei primi otto hub regionali, tra cui Brescia, Bergamo, Torino, Parma, Pordenone, Verona, Roma e Ancona, oltre alla sede principale a Milano. Questo modello consente di centralizzare le funzioni chiave e garantire una copertura territoriale più ampia rispetto alle agenzie tradizionali, mantenendo al contempo elevati standard di servizio. Attualmente, Iziwork conta 110 dipendenti diretti e una presenza consolidata in diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Marche. È inoltre prevista una nuova apertura a Crema, a testimonianza del percorso di crescita intrapreso





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