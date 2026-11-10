Jack Tucker e Stamptown arrivano su Netflix con lo show surreale

Lo spettacolo di Jack Tucker, alter ego del comico Zach Zucker, è disponibile su Netflix dal 25 agosto. Il caos improvvisato della compagnia Stamptown approda sul piccolo schermo.

Jack Tucker, alter ego del comico statunitense Zach Zucker, ha portato il suo show surreale su Netflix il 25 agosto. Lo spettacolo è firmato dalla compagnia Stamptown, che da anni cambia le regole della comicità con performance basate sull'improvvisazione, nate sui palcoscenici prima che sullo schermo.

Il programma è un collage delle tre esibizioni dal vivo, diretto da Rachel Lee Goldenberg e montato da Dylan Woodley, coautore dello show. Il risultato restituisce il caos tipico dell'arte clownesca, unito a una satira intelligente della comicità tradizionale e a una dose considerevole di pericolo.

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Come funziona lo spettacolo di Jack Tucker su Netflix

Lo show si apre con Jack Tucker che scende dalle travi del soffitto del Montalbán theatre di Los Angeles, come un kamikaze. Ai suoi lati esplodono fontane di scintille, mentre un chitarrista muscoloso con mullet biondo e pantaloncini di spandex luccicanti suona sulle note di Lenny Kravitz.

Lo spettacolo entra nel vivo quando una serie di inconvenienti tecnici manda tutto a rotoli. Non funziona più nulla, partono colpi di pistola e un illusionista perde i vestiti, lanciandosi nudo tra il pubblico. Tutto questo accade nei primi cinque minuti.

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Zucker descrive il proprio lavoro come una sfida alle aspettative del pubblico. Nel suo spettacolo, racconta, ha visto un uomo darsi fuoco al pene 45 volte, un dettaglio che sintetizza il tipo di rischio calcolato su cui si regge la compagnia.

Dalla formazione di Zach Zucker al Fringe di Edimburgo

Stamptown porta in scena da più di dieci anni il proprio spettacolo, dall'Elysian theater di Echo Park, a Los Angeles, fino al Fringe festival di Edimburgo, in Scozia. La comicità della compagnia si nutre di fallimenti, interruzioni e dell'impossibilità di seguire il copione.

Zach Zucker è nato a New York ed è stato un atleta di talento nel baseball e nel basket. Dopo aver scelto una strada diversa, si è iscritto all'ultimo anno delle superiori a un corso di recitazione, convinto che fosse una passeggiata, e si è innamorato dell'improvvisazione.

Su consiglio del suo insegnante, Zucker è volato a Chicago per assistere alla compagnia d'improvvisazione Second City. A 18 anni si è poi trasferito a Los Angeles, dove ha cominciato un tirocinio presso la Upright Citizens Brigade (Ucb), pulendo i bagni in cambio di lezioni gratuite di improvvisazione.

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Il ruolo di Philippe Gaulier nella filosofia clownesca

Philippe Gaulier, celebre maestro di arte clownesca, è la figura che Zucker considera la più influente della propria carriera. Tra gli ex allievi di Gaulier figurano Sacha Baron Cohen, Rachel Weisz e Geoffrey Rush.

Zucker incontrò Gaulier all'Ucb e, ispirato dai suoi insegnamenti, si trasferì in Francia per studiare con lui per due anni. Lì ha conosciuto Jonny Woolley, artista canadese che sarebbe poi diventato suo collaboratore, occupandosi degli effetti sonori e contribuendo al caos acustico dello spettacolo.

Secondo Woolley, esistono molti modi di intendere l'arte del clown, ma per Stamptown si tratta soprattutto di un approccio filosofico alla creazione artistica, più che di un insieme di regole o stili. Il suo motto è essere degli adorabili idioti, una definizione che, nel bene e nel male, racconta bene il tono dello show approdato su Netflix.