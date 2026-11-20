Baljinder Singh, camionista di 45 anni, ha vinto 120 milioni di rupie. Scopri come ha giocato per 15 anni e i suoi piani per il futuro familiare.

Il camionista e agricoltore Baljinder Singh, residente nel villaggio di Hamayunpur nel distretto di Dera Bassi, ha vinto il primo premio da 12 crore di rupie nel concorso Dear Diwali Bumper 2026 della Lotteria dello Stato del Punjab. Questo traguardo economico, equivalente a oltre un milione e un milione cento mila euro, arriva dopo quindici anni di tentativi consecutivi, segnando un cambiamento significativo nella vita del conducente di 45 anni.

Il Meccanismo Della Vincita E I Dettagli Tecnici

Singh ha acquistato il biglietto vincente il 10 novembre da un rivenditore a Handesra, pagando la somma di 500 rupie, pari a circa cinque euro. La struttura del gioco prevedeva una vincita principale straordinaria, e il suo biglietto è risultato essere quello estratto come vincitore del primo posto nel concorso Dear Diwali Bumper 2026. La rivelazione ufficiale della vincita è arrivata sei giorni dopo l'acquisto, il 16 novembre, permettendo a Singh di confermare l'esattezza dei numeri prima di procedere con le procedure amministrative.

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La somma totale assegnata dal Dipartimento delle Lotterie è stata sottoposta alle normative fiscali indiane vigenti, che impongono una trattenuta alla fonte del trenta percento sui premi elevati. Nonostante l'impatto fiscale significativo, l'importo netto rimanente garantisce una sicurezza finanziaria a lungo termine per il conducente e la sua unità familiare. Singh ha completato le formalità per la riscossione direttamente agli uffici competenti del dipartimento governativo poco dopo la scoperta del risultato.

Il Ruolo Di Baljinder Singh E Le Reazioni Della Comunità

La figura centrale di questa vicenda, Baljinder Singh, ha lavorato instancabilmente come conducente di autocarri ribaltabili e piccolo agricoltore per mantenere sé stesso e la sua famiglia. La sua routine quotidiana, basata sulla fatica fisica e sulla costanza professionale, è rimasta invariata anche dopo la notizia del successo. Ha espresso una chiara priorità: continuare a lavorare per non stravolgere la sua identità personale e la sua routine stabilita negli anni.

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Le celebrazioni per la vincita hanno coinvolto immediatamente l'intera comunità locale nel villaggio di Hamayunpur. Famigliari, amici stretti e vicini di casa si sono riuniti per festeggiare l'evento storico, condividendo la gioia per il successo di Singh. La reazione è stata di grande entusiasmo, con la notizia che si è diffusa rapidamente attraverso i canali locali e i media di riferimento.

L'impatto Futuro E Le Dichiarazioni Ufficiali

Nelle dichiarazioni rilasciate ai media locali, Baljinder Singh ha chiarito la destinazione dei fondi vinciti, puntando esclusivamente sul benessere delle generazioni future. Ha menzionato specificamente l'intenzione di investire nel futuro dei suoi due figli, garantendo loro opportunità educative e professionali che non aveva potuto offrire in precedenza. La sua dichiarazione sottolinea una visione responsabile della ricchezza, lontana da sperperi inutili.

Singh ha anche rivelato il contesto segreto della sua passione per i giochi di fortuna. Dal 2010, anno in cui ha iniziato a giocare, ha acquistato un biglietto annuale senza informare la propria famiglia sulle sue spese. Questa discrezione ha permesso di mantenere un'abitudine personale costante, basata sulla fede in Dio e sulla perseveranza, fino al momento del successo finale. La sua storia rappresenta un caso emblematico di pazienza e costanza nel tempo.