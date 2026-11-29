Terzo premio milionario della lotteria Win for Italia Team vinto ad Albairate il 28 novembre 2026. Numeri vincenti e dettagli sui premi da oltre 1,2 milioni di euro.

Un fortunato giocatore ha vinto oltre 1,2 milioni di euro nella lotteria dedicata allo sport olimpico italiano, il Win for Italia Team, gestito da Sisal. La vincita storica è stata registrata nella provincia di Milano,具体amente nel comune di Albairate, segnando il terzo premio milionario assegnato a meno di due mesi dal lancio del gioco.

Dettagli della Vincita a Albairate

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Il concorso numero 62 del Win for Italia Team si è tenuto di sabato 28 novembre 2026 e ha destinato il premio più alto a un biglietto venduto nella tabaccheria di Stefano Capannini, situata in piazza Don Bonati 7. La combinazione vincente estratta è stata composta dai numeri 6, 13, 14, 15, 27 e 36. Questa è la terza volta che un giocatore centra il jackpot a sei zeri dal debutto della lotteria, avvenuto a settembre 2026.

Cronologia delle Vincite Milionarie

La storia dei premi milionari di questo gioco è iniziata proprio nel giorno del suo lancio ufficiale. Il primo jackpot, dal valore superiore a 1,2 milioni di euro, era stato aggiudicato a Roma il 28 settembre 2026. A sole pochi giorni di distanza, il 2 ottobre, un secondo premio di identica entità è stato vinto a Cantù, in provincia di Como. L'attuale vincita di Albairate conferma il rapido successo di questa iniziativa ludica nel territorio nazionale.

Meccanismo e Regolamento del Gioco

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Il Win for Italia Team è una lotteria caratterizzata da estrazioni quotidiane e legata al mondo dello sport olimpico italiano. Le regole prevedono che i giocatori debbano indovinare sei numeri su un totale di quaranta disponibili. Il regolamento istituisce cinque diverse categorie di vincita, ma il premio massimo è rappresentato da un jackpot ad accumulo progressivo. Per l'estrazione successiva, di domenica 29 novembre 2026, il montepremi principale è già stimato in 1,2 milioni di euro.

Procedure e Scadenze per il Riscatto

Il vincitore ha a disposizione un termine preciso di 60 giorni, calcolati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale, per reclamare la somma. Superato questo termine tecnico, il diritto alla riscossione decade automaticamente. Poiché la vincita supera la soglia dei 52 mila euro, la procedura non può avvenire nei punti vendita tradizionali, ma richiede il ricorso diretto agli Uffici Premi Sisal.

Ubicazione degli Uffici Premi Sisal

I giocatori con vincite di questo importo devono recarsi fisicamente negli uffici dedicati per completare la pratica. A Milano, la sede è ubicata in via Ugo Bassi 6, mentre a Roma il punto di riferimento si trova in viale Sacco e Vanzetti 89. Per effettuare il ritiro del denaro, è necessario presentare esclusivamente la ricevuta originale e integra del biglietto vincente. Senza questo documento fisico e valido, il pagamento non sarà erogato.

Impatto sul Mercato delle Lotterie Italiane

Questa terza vincita milionaria rafforza la posizione di Sisal nel settore delle lotterie sportive, dimostrando l'appeal del prodotto sul mercato italiano. La gestione del Win for Italia Team offre una prospettiva diversa rispetto ai giochi tradizionali, integrando valori sportivi con opportunità di vincita elevate. L'attenzione sui numeri e le strategie di gioco rimane alta tra i partecipanti, che monitorano le estrazioni quotidiane con grande interesse. La struttura progressiva del jackpot continua ad attrarre nuovi giocatori in cerca di grandi premi, contribuendo alla vitalità del settore ludico nel paese.