Jacob Elordi è il volto della nuova campagna di Chanel per il profumo maschile

Chanel lancia una rivoluzione estetica con Jacob Elordi, presentando una campagna pubblicitaria che rompe gli schemi tradizionali della mascolinità di lusso, trasformando il flacone in un alter ego sensuale e dinamico

Il nuovo spot di Chanel dedicato al suo profumo maschile più iconico ha scelto come protagonista Jacob Elordi , volto ormai riconoscibile per la sua presenza magnetica sul grande schermo.

L'attore, con il suo sguardo al tempo stesso vulnerabile e sfuggente, incarna un uomo che non è più l'eroe invincibile tipico delle campagne di lusso, ma un individuo attratto dal rischio, dal gioco e dal piacere di una corsa inseguimento. La narrazione visuale si sviluppa in una sequenza coreografata dove un oggetto del desiderio - il profumo contenuto in un elegante flacone blu scuro - viene sottratto da una figura femminile mascherata, scatenando una ricerca dinamica e sensuale.

Il filmato rompe gli schemi estetici tradizionali, proponendo una rivoluzione nella rappresentazione della mascolinità, vista non più come dominio assoluto ma come movimento continuo, desiderio e possibilità di perdere il controllo. Nella campagna Chanel esplicita la volontà di introdurre una nuova estetica, un cambiamento rispetto alla tipica atmosfera contemplativa e seduttiva che ha caratterizzato le comunicazioni di lusso dagli anni Settanta.

Il regista ha scelto di inserire un'energia più fisica e narrativa, facendo del flacone non solo un oggetto di lusso ma quasi un alter ego del protagonista. Il profumo diventa così una presenza quasi vivente, capace di sedurre, sfuggire e trasformarsi ad ogni attimo della storia, in perfetta sintonia con il tema della rivoluzione estetica proclamata dal marchio.

La collaborazione tra Chanel e registi internazionali di alto profilo si inserisce in una lunga tradizione cinematografica che il marchio ha coltivato per decenni. Tuttavia, il tono di questo nuovo spot segna un cambiamento evidente: la regia predilige inquadrature più dinamiche, movimenti di camera rapidi e sequenze che richiamano l'estetica di un thriller sensuale.

Il risultato è una rappresentazione di una mascolinità più complessa, dove il protagonista è al contempo sedotto e seduce, dove il desiderio è legato a un gioco di potere e vulnerabilità. L'impiego di Jacob Elordi come volto della fragranza sottolinea la strategia di Chanel di puntare su un volto giovane ma già consolidato nel panorama internazionale, capace di attrarre un pubblico più ampio e di dare nuova vita al prodotto.

Il messaggio finale dello spot è chiaro: il profumo non è più solo un accessorio di status, ma un compagno di avventure, un alleato nella ricerca di un'identità fluida capace di evolversi e di definire nuovi confini di eleganza maschile. La campagna, lanciata simultaneamente su piattaforme digitali e su canali televisivi tradizionali, ha già suscitato un notevole interesse sui social, dove gli utenti hanno commentato la forte carica emotiva e la sceneggiatura sofisticata, confermando il successo di una strategia di comunicazione che unisce heritage del brand a una moderna visione della mascolinità





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