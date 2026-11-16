Jacopo Fo e la violenza contro Franca Rame: dal desiderio di vendetta al pacifismo

Jacopo Fo racconta la rabbia per lo stupro di sua madre Franca Rame nel 1973 e il percorso verso il pacifismo, abbandonando la lotta armata.

Il 9 marzo 1973 segnò un punto di non ritorno nella vita di Jacopo Fo, della sua madre Franca Rame e del marito Dario Fo. Quella data rimane il ricordo tangibile di un atto di violenza estrema subito dall'attrice, un evento che ha lasciato tracce indelebili anche a oltre cinquant'anni di distanza. Jacopo Fo, scrittore e attore, ha recentemente rivisitato quei momenti traumatici in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, portando alla luce le sue lotte interiori passate.

La rabbia giovanile e l'adesione alla lotta armata

La scoperta della madre ferita, coperta di sangue e bruciature, scatenò in Jacopo Fo un impulso devastante di vendetta. La sua risposta immediata non fu il dolore passivo, ma la determinazione attiva a uccidere i responsabili di quella tortura. Questa ricerca di giustizia estrema lo portò a cercare contatti con organizzazioni politiche radicali, nella convinzione che la violenza istituzionalizzata potesse fornirgli gli strumenti per punire gli aggressori.

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Il giovane Fo si avvicinò così all'organizzazione armata guidata da Toni Negri. All'interno di quel contesto, la sua motivazione personale si fuse con la strategia politica del gruppo. L'adesione non fu solo teorica, ma comportò l'assunzione di responsabilità concrete e pericolose all'interno della struttura paramilitare. L'obiettivo dichiarato era quello di agire contro chi aveva inferto quelle sofferenze inaudite a Franca Rame.

Il bivio etico e il rifiuto dell'arma

Il momento cruciale della svolta personale avvenne quando a Jacopo Fo venne consegnata un'arma da fuoco. L'ordine ricevuto non era generico, ma specifico: doveva sparare al preside di un liceo. Questa richiesta rappresentò il confine invalicabile tra la sua richiesta di giustizia personale e la logica della repressione politica indiscriminata. Il compito di uccidere un istitutore lo portò a una presa di coscienza immediata.

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Di fronte alla pistola, Fo comprese che la strada della violenza non avrebbe mai riportato la serenità perduta. Rifiutò l'ordine di uccidere e abbandonò l'organizzazione di Toni Negri. Quel gesto di disobbedienza segnò la fine del suo percorso nella lotta armata e l'inizio di un lungo viaggio interiore. Decise che il violenza non era la risposta, ma parte del problema che aveva portato sua madre in quelle condizioni.

Il dialogo con Franca Rame sulla crudeltà

Il percorso verso il pacifismo non avvenne nel vuoto, ma fu profondamente influenzato da un confronto diretto con la vittima stessa, sua madre Franca Rame. Jacopo Fo si chiese ripetutamente cosa potesse spingere un essere umano a infliggere un dolore così grande a un altro. Queste domande filosofiche ed esistenziali divennero centrali nella sua vita successiva e nei suoi scritti pubblicati su Avvenire.

Quando interrogò Franca Rame sulla motivazione dei suoi aguzzini, la risposta ottenuta fu sconvolgente. La madre spiegò che quegli uomini erano ormai incapaci di emozioni, ma poi aggiunse una frase che cambiò la prospettiva del figlio: si erano divertiti. Questa rivelazione sull' enjoyment del sadismo costrinse Jacopo Fo a riconsiderare le radici della violenza umana e la mancanza di empatia nei suoi autori.

La convinzione attuale e le prospettive future

Oggi la posizione di Jacopo Fo è radicalmente opposta a quella del giovane che cercava il sangue. La sua convinzione attuale, che intende portare anche nel suo prossimo spettacolo teatrale, si basa sul valore della gentilezza come unica risposta sostenibile all'odio. Questo messaggio rappresenta la chiusura di un cerchio che è iniziato il 9 marzo 1973 con la violenza subita dalla madre.

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Per quanto riguarda i cinque uomini che aggrediscono Franca Rame, Jacopo Fo non conosce le loro sorti attuali. Non cerca la giustizia legale nei loro confronti, ma esprime un augurio diverso: vuole che vivano a lungo per scontare il loro inferno personale. La sua battaglia ora è culturale, volta a educare alla resistenza non violenta e alla comprensione delle dinamiche della crudeltà.