Jacopo Ratini pubblica il 20 novembre 2026 'Se non l'hai mai letto, scrivilo!', un manuale con mille spunti pratici per superare il blocco dello scrittore e allenare la fantasia.

Jacopo Ratini, cantautore e scrittore italiano nato nel 1982, introduce il suo nuovo libro "Se non l'hai mai letto, scrivilo! Mille idee per ispirare la creatività" in uscita venerdì 20 novembre 2026. L'opera si configura come un manuale pratico contenente 500 tematiche e 500 consigli, concepiti per aiutare autori e professionisti a superare il blocco dello scrittore.

Il percorso artistico di Jacopo Ratini

La carriera di Jacopo Ratini è stata segnata da riconoscimenti significativi nel panorama musicale italiano, tra cui la vittoria di Musicultura e il Premio Lunezia. Nel 2010 ha partecipato alla categoria nuove proposte del Festival di Sanremo, affermandosi come figura di spicco nella scena emergente. Il suo catalogo discografico include tre album fondamentali: "Ho fatto i soldi facili", "Disturbi di Personalità" e "Appunti sulla Felicità", che hanno consolidato la sua reputazione di artista poliedrico.

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Oltre alla musica, Ratini ha sviluppato una profonda passione per la letteratura e la scrittura per l'infanzia, dimostrando una particolare affinità con lo stile di Charles Bukowsky. Questa passione ha dato vita al "Salotto Bukoswki", un reading musicale che unisce la letteratura alla canzone d'autore, evidenziando la stretta connessione tra poesia e musica. La sua formazione continua è stata supportata da Atmosferica Dischi, la sua etichetta, e dall'Accademia del Songwriting, fondata nel 2019.

Origini e struttura del nuovo manuale

Il testo nasce dalla necessità pratica di Jacopo Ratini di trovare uno strumento utile per superare il blocco dello scrittore, un'esperienza che aveva già sperimentato come lettore senza trovare risposte soddisfacenti. Le idee raccolte nel libro derivano direttamente dai corsi organizzati con l'Accademia del Songwriting, la sua scuola online diventata un punto di riferimento per centinaia di artisti e aspiranti autori negli ultimi anni.

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La struttura del volume è stata accuratamente progettata per offrire una guida trasversale. Jacopo Ratini ha raccolto mille spunti creativi sviluppati durante i percorsi formativi, dividendoli in 500 tematiche di avvio e 500 consigli pratici per lo sviluppo. Questo approccio fornisce agli utenti 1000 esempi concreti da utilizzare, trasformando il libro in una palestra di scrittura che insegna a guardare le cose da prospettive diverse.

Pubblico target e metodo di utilizzo

Jacopo Ratini sottolinea che il libro non è rivolto esclusivamente agli autori di canzoni, ma a un pubblico molto più ampio. Il manuale è pensato per chi scrive poesie, racconti, romanzi, sceneggiature e monologhi, nonché per content creator, videomaker e professionisti della comunicazione che operano sia a livello professionale che per passione. L'obiettivo è fornire uno strumento da tenere a portata di mano nei momenti di ricerca di ispirazione.

Il metodo di utilizzo indicato è flessibile e intuitivo. Si può aprire il libro a caso, scegliere un numero a caso o iniziare dalla prima o dall'ultima pagina. Jacopo Ratini suggerisce di lasciarsi ispirare dalla tematica centrale della pagina o di farsi guidare dagli esempi riportati sotto il simbolo della matita. La lettura può avvenire utilizzando le tematiche al maschile, al femminile, al singolare o al plurale, adattandole alle proprie esigenze creative.

La creatività come allenamento costante

Secondo Jacopo Ratini, la creatività non è solo una questione di talento naturale, ma richiede allenamento, curiosità e la capacità di lasciarsi sorprendere. Egli definisce l'ispirazione come la scintilla iniziale che accende la curiosità, mentre la motivazione rappresenta la passione e la tenacia necessarie per lavorare costantemente su quell'idea. Scrivere aiuta a scrivere, e più un artista si esercita, più diventerà un professionista nel proprio mestiere.

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Jacopo Ratini avverte che l'ispirazione non corre il rischio di essere rinchiusa in un gesto ripetitivo o metodico finché incontra la curiosità. Le sue fonti di ispirazione includono libri, film, canzoni, documentari, podcast, le vite delle persone che incontra e le domande scomode o apparentemente scontate che nascondono straordinarie verità. Trova ispirazione nella stravaganza del quotidiano, in chi mantiene viva la mente e in chi sa prendere la vita con autoironia.