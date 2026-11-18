Jacqueline Luna Di Giacomo ha presentato il suo primo libro per l'infanzia, scritto con Serena Costantini, durante un evento a Roma che ha toccato temi di maternità e vita lavorativa.

La cantante Jacqueline Luna Di Giacomo ha dato vita a una nuova capitolo della sua carriera presentando il suo primo libro per l'infanzia, intitolato "Là dove vai quando non ti vedo - Manuale per piccoli cercatori". L'evento si è svolto ieri sera, il 17 novembre, presso la libreria Mondadori situata in Galleria Alberto Sordi a Roma, una location iconica del centro storico che ha accolto un pubblico attento e partecipativo. All'incontro, organizzato anche con la copertura mediatica di Today.it, l'artista ha condiviso con il pubblico le motivazioni personali e artistiche che hanno ispirato la creazione di questa opera dedicata ai più piccoli.

Il processo creativo del libro e le tematiche affrontate

Il volume, scritto a quattro mani con l'attrice e scrittrice Serena Costantini, nasce dall'esigenza di affrontare un tema complesso con delicatezza e precisione. Jacqueline Luna Di Giacomo ha spiegato che parlare il linguaggio dei bambini non è semplice, specialmente quando si trattano argomenti che toccano direttamente le loro paure e le loro esperienze quotidiane. L'opera è pensata specificamente per un pubblico dai 4 anni in su, un'età in cui i piccoli iniziano a percepire l'assenza dei genitori come un evento significativo della loro crescita.

Also read Giacomo Bettarini: le accuse contro Diaco nella puntata di Coronasland

La storia ruota intorno alla sensazione di vuoto e alla ricerca rassicurante che i bambini provano quando i loro genitori escono di casa. Attraverso le parole e i disegni curati in ogni minimo dettaglio, l'obiettivo è trasmettere un messaggio chiaro: l'amore dei genitori non si interrompe con la chiusura di una porta. Jacqueline ha voluto creare un racconto che fungesse da ponte emotivo, aiutando i bambini a comprendere che l'assenza fisica non significa scomparsa affettiva.

Dalle esperienze personali di Jacqueline Luna Di Giacomo

La narrazione è profondamente radicata nell'esperienza personale della cantante, che è diventata genitore da quasi due anni insieme al compagno Ultimo, il cui vero nome è Sandro Moriconi. Durante la presentazione, Jacqueline ha descritto il "magone" che molte mamme e papà provano nella prima fase della separazione dai figli. Ha citato direttamente le parole di suo figlio: "Quando mamma non c'è me la immagino a lavorare al computer", mostrando come i bambini costruiscano le proprie narrazioni sull'assenza dei genitori con immaginazione e talvolta con incomprensioni.

Advertisement

Un altro bambino presente ha ricordato come la sua mamma, quando non è a casa, venga spesso associata allo studio o al guardare la serie preferita "Bridgerton". Queste anecdote hanno messo in luce quanto i piccoli interpretino la vita indipendente dei genitori attraverso le loro lenti limitate. Jacqueline Luna Di Giacomo ha sottolineato che il libro è stato scritto principalmente per se stessa e per suo figlio Enea, per rassicurarlo e per ricordare a sé stessa il diritto di avere una vita al di là del ruolo materno.

Il ruolo del lavoro e il legame con la famiglia di origine

Parlando del valore dell'impegno professionale, Jacqueline ha fatto un riferimento significativo alla sua famiglia di origine, un tema che tocca raramente a causa del suo rapporto notoriamente non disteso con la madre, la showgirl Heather Parisi. Ha infatti sottolineato di provenire da una famiglia di lavoratori, dove entrambi i genitori, sua madre Heather Parisi e suo padre Giovanni Di Giacomo, hanno sempre lavorato. Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico, è con lei molto legato e rappresenta un esempio di dedizione e professionalità.

Questa eredità familiare ha influenzato la sua scelta di dare il buon esempio a suo figlio, insegnandogli che la mamma deve essere anche una donna che inseguisce i suoi sogni senza sentirsi in colpa per uscire di casa. Nel libro, questo omaggio alla famiglia si manifesta attraverso dedica a personaggi reali: c'è la signora Enrica, dedicata alla sua nonna, e altri personaggi ispirati alla sua sorella Rebecca e al figlio di Serena Costantini, Guglielmo. La storia diventa così uno specchio complesso delle dinamiche affettive reali.

Rapporti familiari e la situazione sentimentale con Ultimo

L'evento ha anche offuscato i riflettori sui rapporti familiari, in particolare quelli con Heather Parisi. La cantante si è intrattenuta brevemente con i genitori di Ultimo, Sandro Moriconi e Anna Sanseverino, presenti all'evento per sostenere la figlia e il nipotino. I due hanno fatto fila tra i presenti, concedendo una foto ricordo e una dedica sul libro. Il momento è stato descritto come affettuoso ma composto, culminato con una dolce carezza sul volto di Moriconi rivolta a "Jacky", a suggellare il sostegno incondizionato del padre del suo compagno.

Advertisement

Questa presentazione arriva in un contesto di relativa distanza dalla madre biologica, Heather Parisi, che lo scorso settembre a Verissimo aveva rivelato di non vedere Jacqueline da ben 13 anni. Nonostante questa lontananza storica, l'evento ha mostrato come le figure di supporto, come i nonni materni di Ultimo, siano presenti e attive nella vita della giovane artista. La cura e l'attenzione verso i dettagli hanno sottolineato l'importanza di costruire reti di sostegno alternative quando i legami principali sono in pausa o complessi.

La nuova fase con Ultimo e i progetti futuri

Oltre al successo del libro, l'occasione ha permesso di chiarire anche la situazione sentimentale e professionale tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo. La cantante ha confermato che la loro storia è in pausa e che il cantante, residente a New York da fine ottobre, sta dedicando tutto il suo tempo alla musica. Ultimo è infatti fidanzato con la composizione, componendo tanta musica da solo, mentre il cuore sta venendo messo nelle nuove canzoni, indicando una priorità artistica in questo momento della sua vita.

La presentazione del libro segna quindi un momento di indipendenza artistica per Jacqueline Luna Di Giacomo, che trova nel scritto uno spazio per elaborare le complessità della maternità e della carriera. Il messaggio trasmesso è quello di una donna che, pur nelle pause relazionali e nelle sfide familiari, cerca di dare un futuro sereno al proprio figlio attraverso la condivisione e l'amore per la lettura. L'opera rimane come testimonianza tangibile di questo percorso di crescita e autorealizzazione.