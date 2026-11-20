L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato portato in ospedale venerdì 20 novembre per forti dolori addominali. Ha 71 anni e sconta una pena di 27 anni in carcere.

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato trasferito d'urgenza in ospedale nella giornata di venerdì 20 novembre. La decisione è stata presa dopo che il leader politico di 71 anni ha accusato un quadro clinico caratterizzato da intensi dolori addominali. Questa situazione di salute ha richiesto un intervento immediato per garantire la sua assistenza medica.

Conferma ufficiale tramite social network

La notizia del ricovero è stata resa pubblica dal suo figlio, Carlos Bolsonaro. Egli ha utilizzato la piattaforma di comunicazione X per pubblicare un post nella giornata di venerdì, confermando lo stato di salute del padre. Attraverso questo canale, la famiglia ha comunicato la necessità di un trattamento ospedaliero per il ex capo di stato.

Also read Ostia, l'anziana capisce l'inganno e avvisa il vicino poliziotto: sventata truffa da 35mila euro

Precedenti problemi medici e accoltellamento 2018

Il quadro medico di Jair Bolsonaro presenta una storia complessa che risale a diversi anni fa. Egli è già stato sottoposto a numerose ospedalizzazioni e interventi chirurgici nel passato. La causa principale di queste problematiche fisiche è legata a un grave incidente accaduto durante la sua campagna elettorale nel 2018. In quell'occasione, l'ex presidente ha subito un accoltellamento alla zona addominale.

Questo evento violento ha avuto conseguenze durature sulla sua salute pubblica e privata. La ferita da taglio ha richiesto cure mediche prolungate e ha segnato un punto di svolta nella sua vita personale e politica. I problemi derivanti da quella aggressione continuano a influire sulla sua condizione fisica decenni dopo gli eventi.

Advertisement

Contesto carcerario e condanna politica

Oltre alle questioni sanitarie, Jair Bolsonaro si trova in una situazione giuridica estremamente delicata. Attualmente sta scontando una pena detentiva severa presso un carcere brasiliano. La durata della sua condanna è stata stabilita in ventisette anni di reclusione. Questa sentenza riflette la gravità delle accuse penali contro di lui.

La ragione principale per cui si trova in prigione risale alle elezioni del 2022. Dopo aver perso la contesa elettorale contro l'attuale presidente Luiz Inacio Lula da Silva, l'ex mandatario è stato accusato di aver ordito un golpe di Stato. Il sistema giudiziario brasiliano ha condannato il suo comportamento come un tentativo di sovvertire l'ordine costituzionale del Paese.

Periodo di governo e conseguenze attuali

Jair Bolsonaro ha guidato le sorti della nazione sudamericana per un mandato completo. Il suo periodo di presidenza è durato dal 2019 fino al 2022. Durante questi anni, ha implementato diverse politiche che hanno diviso l'opinione pubblica del Brasile. La sua gestione statale ha avuto impatti significativi su vari settori della società nazionale.

Ora, la sua posizione è radicalmente cambiata rispetto agli anni del potere. Dalla scorsa anno, la sua vita è condizionata dalle regole detentive e dalla sua salute precaria. L'attuale ricovero ospedaliero inserisce un nuovo capitolo in questa narrazione di crisi personale e istituzionale. La comunità internazionale segue con attenzione le evoluzioni del suo stato di salute.