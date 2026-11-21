L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale DF Star a Brasilia. Le condizioni sono stabili ma non vi sono previsioni di dimissioni.

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale DF Star, situato nella capitale Brasilia. Questa nuova situazione medica si aggiunge al suo rigoroso regime di detenzione domiciliare, imposto dopo la condanna per il tentato colpo di stato.

Condizioni cliniche e trattamenti medici in corso

Secondo un comunicato ufficiale rilasciato sabato dall'Ospedale DF Star, i medici hanno immediatamente iniziato un trattamento specifico per mantenere idratato l'ex leader politico. Per supportare la sua nutrizione e idratazione, il personale sanitario ha inoltre installato un sondino gastrico. Questo intervento è stato giudicato necessario per stabilizzare le sue condizioni fisiche in un contesto di ricovero specialistico.

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Nonostante la gravità apparente del ricovero in terapia intensiva, i rapporti clinici indicano che Bolsonaro è attualmente in uno stato stabile e cosciente. L'équipe medica non ha fornito alcuna previsione di dimissione al momento, sottolineando che la situazione richiede un monitoraggio continuo e prolungato. La decisione di mantenere il ricovero riflette la cautela necessaria data la storia medica complessa del paziente.

Contesto legale e condanna per tentato golpe

Questa crisi sanitaria avviene mentre Bolsonaro sta scontando una pena detentiva di ventisette anni. La condanna è stata stabilita dallo scorso anno dalla maggioranza della Corte Suprema brasiliana dopo un lungo processo. Il giudice Alexandre de Moraes, figura chiave nella magistratura suprema, ha recentemente autorizzato il trasferimento di Bolsonaro a domicilio per iniziare a scontare la pena.

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La condanna deriva da accertamenti che hanno stabilito che l'ex presidente ha ordito un colpo di Stato. L'obiettivo era rimanere al potere dopo aver perso le elezioni del 2022. Il vincitore di quelle elezioni è l'attuale presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Il Supremo Tribunale Federale ha giudicato provata l'intenzione di destabilizzare la transizione di potere democratica avvenuta nel 2022.

Storia medica e precedenti ospedalieri

La necessità di un ricovero in terapia intensiva non è casuale, poiché Bolsonaro ha una storia clinica significativa e documentata. Ha governato la nazione dal 2019 al 2022, periodo durante il quale ha subito diversi interventi chirurgici e ricoveri. Molti di questi precedenti medici sono direttamente collegati a un grave accoltellamento all'addome. L'aggressione avvenne durante un evento della campagna elettorale nel 2018, lasciando cicatrici che influenzano ancora la sua salute.

La combinazione della pena detentiva, delle limitazioni alla mobilità e delle condizioni fisiche precarie crea uno scenario unico nel panorama politico brasiliano. Il sistema sanitario dell'istituto di detenzione deve bilanciare la sicurezza della struttura con le cure mediche specialistiche richieste. Non ci sono ancora sviluppi immediati sulle dimissioni, rendendo questo ricovero un punto focale nell'attenzione pubblica e mediatica.