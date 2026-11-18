Confermata la partecipazione dei Jalisse al Festival di Sanremo 2027. Stefano De Martino rompe il lungo digiuno del duo, dopo decenni di esclusioni.

Il lungo periodo di assenza dei Jalisse dalla gara ufficiale del Festival di Sanremo è finalmente terminato. Il direttore artistico Stefano De Martino ha confermato che il celebre duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian parteciperà alla prossima edizione dell'evento canoro, fissata per il 2027. Questa decisione mette fine a una serie di esclusioni continuative che hanno caratterizzato i tentativi di ritorno del gruppo negli ultimi trent'anni.

La maledizione delle precedenti edizioni sanremesi

Per tre decenni, i Jalisse hanno proposto ogni anno un brano inedito per essere ammessi alla competizione canora. Tuttavia, i direttori artistici che si sono succeduti alla guida dell'Ariston, inclusi Pippo Baudo, Carlo Conti e Amadeus, hanno sempre risposto con un netto rifiuto. Questa ripetuta negazione ha creato una percezione di maledizione attorno al nome del duo, trasformando la loro ricerca di partecipazione in un appuntamento fisso ma infruttuoso.

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La vittoria leggendaria del 1997 con la canzone "Fiumi di parole" ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, ma non è bastata a garantire un accesso automatico alle successive selezioni. La lunga attesa per un nuovo ritorno in gara è durata oltre vent'anni, rendendo l'annuncio di Stefano De Martino un evento di rilevante impatto mediatico e culturale.

Il ruolo di Fiorello e il ritorno parziale del 2024

Prima dell'annuncio ufficiale per la partecipazione in concorso, i Jalisse hanno già fatto un parziale ritorno sulle scene grazie a Fiorello. Durante l'edizione 2024 del festival, lo showman ha invitato il duo sul palco dell'Ariston come ospiti speciali. L'operazione, inizialmente condotta in gran segreto, è stata rivelata dalla vicinanza della città di Sanremo ai media locali e internazionali.

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La performance ha visto il duo eseguire il loro storico successo, provocando emozioni profonde tra il pubblico presente. Molti testimoni oculari hanno descritto l'atmosfera come carica di nostalgia e lacrime, dimostrando che il legame emotivo tra il pubblico e i Jalisse rimane intatto nonostante la lunga assenza. Questo intervento ha servito come antipasto per il ritorno ufficiale previsto per il 2027.

La strategia di Stefano De Martino

L'inclusione dei Jalisse nel lineup del 2027 è interpretata da molti osservatori come una mossa strategica di Stefano De Martino. La scelta mira a generare immediata aspettativa e a stimolare gli ascolti televisivi fin dalle prime fasi di preparazione dell'evento. Chiamare un gruppo con un palmarès così distintivo e una storia così ricca di controversie può funzionare come un potente amplificatore di interesse pubblico.

Nonostante le aspettative elevate, il percorso verso una potenziale vittoria non è scontato. I Jalisse hanno mantenuto una certa attività professionale negli anni, pubblicando nuovi dischi e partecipando a tour musicali. Tuttavia, la loro presenza sul mercato discografico non ha raggiunto i livelli di popolarità di massa che avrebbero caratterizzato la loro epoca d'oro, come evidenziano i dati di affluenza ai concerti.

Attualità e futuro del duo musicale

La carriera dei Jalisse ha subito ulteriori svolte negli ultimi anni, con la partecipazione di Fabio Ricci e Alessandra Drusian a reality show come "L'Isola dei Famosi" nel 2023. Questa presenza mediatica ha mantenuto vivo il nome del duo nell'immaginario comune, anche se con dinamiche diverse rispetto alla competizione canora tradizionale. La vittoria di altri artisti, come Sal Da Vinci nell'ultima edizione, dimostra come il panorama musicale sanremese sia in continua evoluzione.

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Il ritorno in gara per il 2027 rappresenta quindi una nuova opportunità per i Jalisse di dimostrare la loro attualità. L'annuncio di Stefano De Martino rompe il ciclo di rifiuti del passato, offrendo al duo la possibilità di confrontarsi con le nuove generazioni di cantanti. La critica e il pubblico osserveranno con attenzione come verrà gestita questa partecipazione, che potrebbe segnare un punto di svolta nella lunga storia del Festival di Sanremo.