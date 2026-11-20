Matthew Rhys rivela il provino fallito per Casino Royale con una battuta grottesca. Nel 2026, Robert Pattinson diventa il nuovo 007 dopo decenni di attesa e nuovi casting.

La saga di James Bond ha vissuto una svolta significativa con la nomina di Robert Pattinson al ruolo iconico, ma il percorso verso questa decisione è costellato di aneddoti che oggi appaiono grotteschi. Tra questi, spicca il racconto di Matthew Rhys, attore gallese che ha rivissuto in diretta il momento in cui ha perso la possibilità di diventare 007. La storia torna alla luce grazie a un'intervista riemersa, che offre una prospettiva inedita sulla selezione dei candidati per la franchise.

L'intervista rivelatrice con Conan O'Brien

Matthew Rhys ha ripercorso i dettagli del provino per il film Casino Royale durante un'apparizione nel 2023 con il conduttore Conan O'Brien. Durante l'incontro, l'attore gallese e un nutrito gruppo di colleghi giovani furono convocati negli uffici della famiglia Broccoli per leggere il copione. I produttori, tra cui Barbara Broccoli, posero la domanda cruciale agli attori: cosa avrebbero fatto di diverso nei panni dell'agente segreto? Rhys ha ammesso di aver percepito la domanda come una trappola, chiedendosi se fosse seria o meno.

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La risposta data all'epoca ha avuto conseguenze immediate e devastanti sulla sua carriera potenziale nel mondo di 007. L'attore ha ricordato di aver pensato di rincarare la dose con una battuta improvvisata, suggerendo di aggiungere una benda sull'occhio al personaggio. Dopo questa affermazione, Rhys descrive un crollo totale nell'atmosfera della stanza, indicando chiaramente che la sua performance era destinata al fallimento sin da quel momento preciso.

Il successo di Daniel Craig e il rimpianto di Rhys

Mentre Rhys viveva il crollo della sua opportunità, la parte andò a Daniel Craig, che ottenne il ruolo per cinque film fino a No Time to Die nel 2021. Il periodo che seguì la scelta della casa di produzione durò circa trenta secondi per Rhys, ma cinquantotto anni per la franchise, che continuò a crescere in popolarità. L'attore ha confessato di essere stato così sicuro di farcela da averlo praticamente detto alla sua famiglia prima dell'esito finale, un rimpianto ironico che oggi accompagna le sue apparizioni pubbliche.

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La narrazione di Rhys non è solo un aneddoto divertente, ma sottolinea la natura imprevedibile del casting cinematografico. La domanda dei produttori richiedeva una visione chiara e innovativa del personaggio, non uno scherzo superficiale. La battuta della benda sull'occhio risultò incomprensiva rispetto alla grinta e alla serietà che la produzione cercava per reinventare James Bond in un'era moderna e cruda.

L'era Robert Pattinson e le future attese

La saga entra ora in una nuova fase con Robert Pattinson, la star di Twilight, che ha dichiarato che questo ruolo è un sogno che si avvera. Pattinson ha espresso la sua enorme entusiasmo per la collaborazione e il lavoro con il team della Eon Productions. La sua nomina segna l'inizio di un capitolo diverso per l'agente 007, lontano dalle dinamiche di casting che videro Rhys protagonista involontario.

Il prossimo film sarà diretto da un nuovo regista, che guiderà Pattinson in una storia ancora da svelare completamente al pubblico. Mentre gli fan attendono i dettagli sulla trama e sul cast di supporto, l'attenzione si concentra sulla capacità di Pattinson di incarnare un icona come James Bond. La scelta dei produttori riflette una volontà di rinnovamento, allontanandosi dai volti più consolidati del passato recente.

Impatto culturale e reazioni dei fan

Le reazioni alla nomina di Pattinson sono miste, con un mix di curiosità e scetticismo tipico dei cambi di interprete nelle lungimiranti serie cinematografiche. La storia di Rhys offre un contrappunto umano e umoristico alla serietà dell'operazione. I fan si chiedono quale sarà la direzione narrativa scelta per il nuovo 007, se aderente al libro originale o una reinterpretazione moderna.

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La rievocazione dell'intervista del 2023 dimostra come la memoria dei dettagli di produzione possa riemergere con forza anni dopo. Per Matthew Rhys, l'episodio rimane una lezione amara ma anche un racconto apprezzato dal pubblico. Per la saga, ricorda che dietro ogni successo ci sono state molte alternative, e che la scelta finale può cambiare il corso della storia del cinema.