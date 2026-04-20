Jannik Sinner a Madrid: un piccolo allarme fisico non frena la corsa del numero uno

Lieve fastidio alla spalla per Jannik Sinner durante gli allenamenti a Madrid. Il numero uno al mondo rassicura i fan: la partecipazione al Masters 1000 non è in dubbio.

Il tennis mondiale trattiene il fiato per Jannik Sinner , il fenomeno azzurro che continua a dominare la scena internazionale con una costanza impressionante. Alla vigilia dell'atteso Masters 1000 di Madrid, torneo che rappresenta uno dei crocevia più importanti della stagione sulla terra rossa europea, il numero uno del ranking ATP ha vissuto un momento di apprensione che ha subito fatto scattare l'allerta tra gli addetti ai lavori e i suoi numerosissimi fan.

Durante una sessione di allenamento particolarmente intensa e prolungata, volta a testare la velocità della superficie madrilena, l'atleta altoatesino ha accusato un fastidio alla spalla sinistra, una zona del corpo sempre molto sollecitata per chi, come lui, basa gran parte del proprio gioco sulla potenza e sulla precisione del servizio e del rovescio bimane. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, il fastidio si è manifestato proprio al termine del lavoro in campo, lasciando inizialmente spazio a qualche timore sulla tenuta fisica del campione in vista dell'esordio. Tuttavia, il team di Sinner ha cercato di placare rapidamente ogni allarmismo, descrivendo l'episodio come un segnale fisiologico del carico di lavoro e non come un infortunio strutturale di grave entità. Le sessioni di fisioterapia sono iniziate immediatamente, con l'obiettivo di decongestionare l'area interessata e permettere al tennista di presentarsi al meglio per il primo turno. La partecipazione al Masters 1000, al momento, non sembra essere in alcun modo compromessa, con il fuoriclasse italiano determinato a non mancare all'appuntamento spagnolo, dove punta a consolidare ulteriormente la sua leadership nella classifica mondiale. La sfida di Madrid si prospetta estremamente tecnica. Le condizioni climatiche e l'altitudine della capitale spagnola rendono i campi in terra rossa decisamente più veloci rispetto a quelli tradizionali, una caratteristica che solitamente favorisce i battitori potenti e chi gioca con grande aggressività, proprio come Jannik. Sinner è consapevole che, per centrare l'obiettivo del quinto successo consecutivo in un torneo Masters 1000, dovrà essere al cento per cento della forma atletica. Nonostante il piccolo inciampo fisico, la fiducia rimane alta: il percorso di maturazione del campione italiano procede spedito e la capacità di gestire anche i minimi imprevisti fisici è parte integrante del processo di crescita di un atleta che ha dimostrato di voler scrivere pagine di storia indelebili. La città di Madrid attende dunque con entusiasmo l'ingresso in tabellone del numero uno, pronta ad assistere a un'altra possibile impresa del tennista di San Candido





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