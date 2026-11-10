Jannik Sinner a Milano: conferma il rinvio e punta al Six King Slam

Jannik Sinner ha parlato a Milano confermando che non ha ancora una data ufficiale di rientro. Il tennista punta al Six King Slam e si affida ai medici migliori al mondo.

Jannik Sinner ha tenuto una conferenza stampa a Milano durante l'evento 'Be like Sinner', organizzato da Allianz Italia, per fare il punto sulla sua situazione fisica e sul calendario delle prossime competizioni. Il numero due al mondo del tennis ha dichiarato esplicitamente di non avere ancora una data ufficiale per il suo ritorno in campo, chiarendo che l'obiettivo primario rimane il raggiungimento del Six King Slam entro la fine del dicembre in corso. Questa decisione, seppur non sorprenda gli addetti ai lavori, ha riacceso le aspettative del pubblico dopo i recenti interventi di altri atleti sulla sua condizione.

Sinner chiarisce la situazione medica

Il tennista ha sottolineato di stare bene e di seguire rigorosamente tutti i protocolli stabiliti dal suo staff medico per tornare a gareggiare il prima possibile. Ha ammesso che i mesi passati non sono stati semplici, ammettendo apertamente che gli manca la competizione e la possibilità di andare in campo per dare il cento per cento delle sue capacità. Tuttavia, ha emphasized l'importanza di prendersi cura del proprio corpo al momento attuale, con l'obiettivo di garantire una carriera sportiva lunga ancora dieci o quindici anni.

Also read Magnus Norman sostituisce Darren Cahill come coach di Jannik Sinner

Il ruolo cruciale dello staff medico

Jannik ha ribadito di avere i migliori medici al mondo al suo fianco e di fidarsi ciecamente del loro giudizio e delle indicazioni ricevute. Ha spiegato che inizialmente avevano in mente un obiettivo di rientro impossibile, motivo per cui hanno dovuto cambiare strategia e adottare una via diversa. Ha specificato di essere un tennista e non un medico, rendendo l'unica opzione disponibile quella di accettare il programma che gli è stato dato per tornare a essere più forte di prima.

Le emozioni del Roland Garros e Wimbledon

L'atleta ha dedicato parole significative alle vittorie ottenute durante l'anno in corso, definendo un periodo molto interessante e bello. Ha raccontato che vincere Wimbledon è stato bellissimo, ma ha aggiunto che trionfare a Roma davanti al pubblico italiano è stato qualcosa di fantastico. Queste esperienze positive lo hanno ulteriormente motivato a proseguire il percorso di riabilitazione, pur comprendendo la necessità di rallentare i tempi per proteggere il proprio stato di salute a lungo termine.

Advertisement

Il legame con il team di supporto

Jannik Sinner ha anche espresso grande apprezzamento per il suo team, definendolo essenziale per il suo successo passato e futuro. Ha affermato che la sua squadra lo conosce meglio dei suoi genitori, che vede davvero poco, e che lo capiscono anche con uno sguardo, controllandolo ventiquattro ore su ventiquattro. Senza il supporto costante di questi esperti, ha dichiarato, non sarebbe mai riuscito ad avere i successi raggiunti finora e, nella speranza di replicarli in futuro.

Reazioni esterne e futuro del tennista

Le dichiarazioni di Jannik arrivano in un contesto di forte attenzione mediatica, anche dopo le parole del pilota motociclistico Valentino Rossi. Rossi aveva riacceso l'allarme sulle condizioni di salute del tennista durante un'intervista a Radio Deejay, riferendo che Sinner gli aveva detto di avere ancora fastidio e di stare cercando di risolvere la questione. Nonostante queste preoccupazioni, il tennista conferma la sua determinazione a gestire la situazione con la massima professionalità e affidandosi esclusivamente al suo staff tecnico.