Jannik Sinner abbandona il Roland Garros dopo un malore

Il tennista Jannik Sinner è stato costretto ad abbandonare il Roland Garros dopo un malore durante il secondo turno. Sinner, che era in vantaggio 6-3 6-2 5-1 contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, ha iniziato a sentirsi male a metà del terzo set.

Il tennista Jannik Sinner è stato costretto ad abbandonare il Roland Garros dopo un malore durante il secondo turno. Sinner, che era in vantaggio 6-3 6-2 5-1 contro l'argentino Juan Manuel Cerúndolo , ha iniziato a sentirsi male a metà del terzo set.

Il malore è stato il quarto in campo per il n.1 del tennis mondiale, che ha anche accusato problemi gastrici a Pechino, una tonsillite prima delle Olimpiadi 2024 e tremori agli Australian Open 2025. Secondo il professore di medicina fisica e riabilitativa Andrea Bernetti, si può ipotizzare una cascata fisiologica come causa dei malori di Sinner.

Il medico spiega che in condizioni di caldo estremo, l'organismo attua una massiccia ridistribuzione del flusso sanguigno, che può compromettere la stabilità e l'integrità della barriera mucosa dell'intestino. Sinner dovrà fare degli accertamenti per capire la causa dei suoi malori, che lo hanno costretto a interrompere il match contro Cerúndolo





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