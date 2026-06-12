Jannik Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: l'Italia schiera tre giocatori all'esibizione londinese

Il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner parteciperà al prestigioso torneo di esibizione di Hurlingham, in programma dal 23 al 27 giugno. Con lui anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, per una delegazione italiana composta da tre dei sette giocatori annunciati finora.

Jannik Sinner scenderà in campo al Giorgio Armani Tennis Classic , torneo di esibizione in programma all' Hurlingham Club di Londra dal 23 al 27 giugno, alla sua 32esima edizione.

La sua partecipazione, annunciata dal direttore Nikhil Waugh, arriva a pochi giorni dal via libera degli specialisti e conferma che il percorso verso Wimbledon è ormai tracciato. L'evento, noto anche come "Little Wimbledon", si disputa sui campi in erba dello storico club privato sulle rive del Tamigi e rappresenta un appuntamento fisso del calendario mondano londinese. Oltre a Sinner, tra i protagonisti ci saranno Casper Ruud, Karen Khachanov, Learner Tien e il britannico Cameron Norrie.

La rappresentanza italiana si completa con Flavio Cobolli, reduce dalla finale al Roland Garros e salito fino al decimo posto del ranking, e Luciano Darderi, attualmente numero 18 Atp. Il torneo, nato nel 1994 e sponsorizzato da Giorgio Armani dal 2022, è famoso per coniugare tennis di altissimo livello con l'eleganza e le tradizioni britanniche, ospitando in passione campioni come Nadal, Djokovic, Murray e Alcaraz





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