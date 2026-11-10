Jannik Sinner: Berrettini, simulatore e Laila Hasanovic

Jannik Sinner a Milano parla di infortunio, sostegno di Berrettini e fine con Laila Hasanovic. Scopri i dettagli sul ritorno agli Australian Open e il futuro.

Il tennista italiano Jannik Sinner ha partecipato all'evento 'Be Like Sinner' presso la Torre Allianz a Milano, organizzato da uno dei suoi sponsor principali. Durante l'apparizione, il nr 1 del ranking mondiale ha fornito dettagli inediti sul suo percorso di recupero fisico e sulla sua vita personale, lontana dai riflettori dei campi da tennis. L'attenzione del pubblico era focalizzata sul suo imminente ritorno ufficiale, previsto per il torneo di Australian Open, a meno di eventuali variazioni negli orari o nelle condizioni fisiche.

La risposta di Berrettini e il sostegno di Alcaraz

Jannik Sinner ha rivelato che ha ricevuto messaggi di sostegno da diversi colleghi della scena tennistica internazionale dopo la sua recente uscita di scena. Tra questi, ha menzionato specificamente Matteo Berrettini e Sebastian Draper. Sinner ha sottolineato che questi atleti comprendono profondamente le difficoltà dell'infortunio perché hanno attraversato periodi simili nelle loro carriere professionistiche. Ha inoltre aggiunto che anche Carlos Alcaraz gli ha scritto, definendo tale gesto come la cosa più normale e prevista in un ambiente sportivo così competitivo e solidale.

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Il campione di San Candido ha espresso la sua gioia per i successi degli altri atleti italiani, in particolare citando la stagione incredibile di Luciano Darderi, noto anche come Cobolli. Sinner ha lodato la qualificazione di Darderi alle Atp Finals di Torino, sottolineando come questo risultato sia stato importante per mantenere una presenza italiana di alto livello nella capitale italiana. Ha elogiato il team professionale di Darderi e ha ricordato anche il successo di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio, dimostrando una grande attenzione e supporto per la nazionale azzurra.

Vita domestica e fine della relazione con Laila Hasanovic

Uno degli aspetti più toccanti del discorso di Jannik Sinner ha riguardato il suo rapporto con la famiglia e gli amici durante la pausa forzata. Ha dichiarato che questa è la prima volta nella sua carriera in cui non ha il controllo totale della situazione, descrivendo la sensazione come strana e non gradita. Tuttavia, ha trovato conforto nel dedicare più tempo alla sua cerchia ristretta, trascorrendo giornate con i suoi genitori e con gli amici fidati, lontano dalle pressioni degli impegni agonistici.

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Il tennista ha fornito un dettaglio involontario ma significativo riguardo alla sua relazione con la modella danese Laila Hasanovic. Ha affermato che questa fase di pausa gli ha permesso di stare con la sua famiglia, ma non ha menzionato la fidanzata. Contemporaneamente, è emerso che Laila Hasanovic si trova ormai in Danimarca da diversi giorni e che tra i due non ci sarebbe più alcun rapporto attivo. Questa distanza fisica e la mancanza di riferimenti comuni suggeriscono fortemente la fine della loro storia d'amore, un aspetto che aggiunge un tocco di malinconia al ritorno sui campi.

Il simulatore e la passione per la Formula 1

Per mantenere la concentrazione e il ritmo durante il recupero, Jannik Sinner ha dichiarato di aver trascorso gran parte delle sue giornate a casa giocando al simulatore di guida. Ha raccontato di alternare queste sessioni virtuali con gli allenamenti in palestra e nuovamente al simulatore, mostrando una determinazione non comune. Ha scherzato sul futuro, dicendo che i tifosi lo vedranno presto alla guida di una vera macchina da corsa, ribadendo la sua passione per le auto e la velocità.

Questa passione per il mondo motoristico lo ha portato a commentare la nuova stagione della Formula 1, concentrandosi sulle prestazioni di Kimi Antonelli. Sinner ha definito incredibile il modo in cui il giovane pilota ha gestito la sua prima stagione, caratterizzata da difficoltà iniziali ma seguita da un rapido apprendimento. Ha elogiato la naturalezza di Antonelli, affermando che solo un fenomeno può imparare così velocemente. Ha inoltre sottolineato la normalità e la tranquillità del giovane pilota e di suo padre, qualità che li avvicinano umanamente.

Prospettive future e prossimi impegni

Nonostante le incertezze legate al suo stato di forma, Jannik Sinner resta determinato a tornare competitivo al più presto. La sua presenza all'evento di Milano ha dimostrato la sua volontà di mantenere un contatto con il pubblico e gli sponsor, nonostante l'assenza dai campi ufficiali. Il ritorno agli Australian Open rappresenta il primo test concreto per valutare i progressi del recupero e la possibilità di difendere il titolo o ambire a nuovi successi.

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Il supporto ricevuto da colleghi come Matteo Berrettini e la vicinanza della famiglia rappresentano pilastri fondamentali per la sua ripresa psicologica e fisica. Con una mentalità focalizzata sul miglioramento continuo e sulla gestione del tempo, Jannik Sinner sembra pronto a riappropriarsi del controllo della sua carriera. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se la pausa forzata ha influenzato negativamente il suo rendimento o se servirà a ricaricare le energie per la stagione europea sulla terra rossa e sul erba.