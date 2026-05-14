Jannik Sinner conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia

Jannik Sinner ha vinto la semifinale degli Internazionali d'Italia, superando Andrey Rublev in due set. Il numero uno del ranking ATP ha mantenuto un alto livello di prestazione, dimostrandosi solido sia nei turni di servizio sia nella gestione degli scambi da fondo.

Jannik Sinner conquista per il secondo anno consecutivo l'accesso alla semifinale degli Internazionali d'Italia . Sul Centrale del Foro Italico, il numero uno del ranking ATP ha superato Andrey Rublev , testa di serie numero 12, con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e trenta minuti di gioco.

Prestazione di alto profilo per l'azzurro, estremamente solido sia nei turni di servizio sia nella gestione degli scambi da fondo. Con questo successo Sinner firma la 32ª vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000 , migliorando il precedente primato detenuto da Novak Djokovic. Sale inoltre a 27 il bilancio di vittorie consecutive nel 2026: l'ultima sconfitta risale al torneo di Doha nel febbraio scorso.

In semifinale il tennista altoatesino affronterà il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martín Landaluce. Il match è stato sostanzialmente a senso unico. Rublev ha provato ad aumentare intensità e aggressività per togliere tempo all'azzurro, ma Sinner ha indirizzato l'incontro fin dall'avvio. Ha ottenuto immediatamente il break grazie a un dritto incrociato di grande precisione e consolidato poi il vantaggio con un turno di battuta gestito senza concedere punti pesanti all'avversario.

Nel terzo game del primo set Rublev ha provato a restare agganciato alla partita, mostrando maggiore incisività in risposta e procurandosi due palle break. Tuttavia, il russo non è riuscito a convertire le occasioni, pagando scarsa continuità e alcuni errori nei momenti decisivi. Da quel momento Sinner ha preso pienamente il controllo degli scambi, imponendo ritmo e profondità da fondo campo.

Il secondo break arriva infatti in un game caratterizzato da diversi errori gratuiti del russo, permettendo all'altoatesino di allungare sul 5-2 prima di archiviare il prima frazione per 6-2. Nel secondo set il copione tattico non cambia. Rublev tenta di assumere una posizione più offensiva, cercando di accelerare soprattutto con il dritto, ma l'elevato numero di errori non forzati continua a limitarne l'efficacia.

Sinner mantiene invece alta la qualità del servizio e della fase difensiva, conquistando due break di vantaggio e gestendo con lucidità i momenti di maggiore pressione. Nonostante un passaggio a vuoto che consente a Rublev di recuperare uno dei break, il numero uno del mondo non dà mai la sensazione di perdere il controllo tecnico e mentale del confronto, chiudendo il match sul 6-4





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