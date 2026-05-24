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Jannik Sinner conquista la sfida di Roland Garros contro gli altri leader?

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Jannik Sinner conquista la sfida di Roland Garros contro gli altri leader?
TennisJeux De PaumeRodinia
📆5/24/2026 2:30 AM
📰ilmessaggeroit
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Jannik Sinner, il giocatore numero uno mondiale e numero 15 in ATP, affronta il Roland Garros con grande consapevolezza esi consolida la sua posizione di leader nell'ATP. Ha imparato la lezione dell'anno scorso e presenta un gioco imprevedibile con un servizio affidabile e varianti ad alta percentuale di successo.

e Sinner contro tutti. Il numero 1 che non osavamo sognare così grande conosce bene l'entità della sfida della terra rossa di Parigi e quindi al Roland Garros al via oggi.

"Ho imparato la lezione dell'anno scorso". "Non per i tre match point mancati nella finale contro 12 mesi ha acquisito un servizio sempre più imprevedibile, con la variante in kick, che gli consente di entrare subito in campo e piazzare il colpo risolutore, lo slice di rovescio e la smorzata", nel tennis moderno, su terra battuta, è diventata un'arma strategica fondamentale, ad alta percentuale di successo.

Perché, col posizionamento dei giocatori a diversi metri dalla linea di fondo, si crea un enorme spazio libero e la palla con l'attrito diverso aderisce di più sul campo. Chiamando l'avversario ad accorciare lo scambio, stravolgendo l'equilibrio fisico e mentale dello scambio, costringendo a colpire in una posizione difensiva, insolita, e compromessa, e poi rendendolo vulnerabile al pallonetto profondo o al passante.

E con la sua spietata energia da gladiatore, Jannik Sinner colpisce il segno, Kiwi giocatore Canadese 35 palle corte del primatista di 24 Slam, con 22 vinte, il 63%...

"Che è esploso, complice il vento, con addirittura 5 smorzate nell'ultimo game. Il team Sinner, Vagnozzi-Cahill, ha lavorato tanto sul fisico e tantissimo sulle varianti di gioco. E quindi anche sul camuffamento, fino all'ultimo momento, dei colpi, tutti i colpi, quelli pesanti e la smorzata, che Jannik alterna al bombardamento spingendo l'avversario più lontano, sul fondo, così che poi la distanza da coprire, per chi è di là del net, scattando all'improvviso sia ancor maggiore...

"", così come ha fatto a Roma il rivale più convincente, Daniil Medvedev... "Kyrgios insiste: "Tutti giocano uguale, picchiando solo forte la palla, oggi Paolino Lorenzi - direttore degli Internazionali d'Italia - vincerebbe 10 Slam". Non è colpa di Jannik se i secondi sono più deboli o meno continui dei Murray, Wawrinka, Berdych, Tsonga, Cilic e Ferrer dell'era Federer-Nadal e Djokovic...

"Il grillo parlante Kyrgios insiste: "Tutti giocano uguale, picchiando solo forte la palla, oggi Paolino Lorenzi - direttore degli Internazionali d'Italia - vincerebbe 10 Slam". Non è colpa di Jannik se i secondi sono più deboli o meno continui dei Murray, Wawrinka, Berdych, Tsonga, Cilic e Ferrer dell'era Federer-Nadal e Djokovic...

"Il Roland Garros è trasmesso in tv da Eurosport, e in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels..

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Tennis Jeux De Paume Rodinia Atp Ranking Jannik Sinner

 

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