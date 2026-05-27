Jannik Sinner e il caldo torrido a Parigi

Jannik Sinner dovrà affrontare il caldo torrido a Parigi per il secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. L'allarme caldo è in corso a Parigi, dove è previsto un caldo torrido per la giornata più calda della settimana.

Jannik Sinner dovrà affrontare il caldo torrido a Parigi , dove giocherà il secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. L'allarme caldo è in corso a Parigi , dove è previsto un caldo torrido per la giornata più calda della settimana.

Sinner non è un grande amante del caldo, come dimostrato da un precedente in cui si lamentò di crampi agli Australian Open. Lo stesso problema potrebbe affrontare anche l'amico Flavio Cobolli, che giocherà contro Wu. Il Roland Garros non segue automaticamente il regolamento ATP, lasciando agli organizzatori ampia discrezionalità sulle misure da adottare per proteggere i giocatori dal caldo. Le soluzioni potrebbero includere pause, sospensione delle partite o chiusura dei tetti dei campi principali





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