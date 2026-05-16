Jannik Sinner e la sfida contro Medvedev a Roma: tra pioggia, problemi fisici e sogni di gloria

La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev viene interrotta dalla pioggia. L'azzurro, nonostante i problemi fisici, conduce il terzo set e punta alla finale.

La tensione è alle stelle al Foro Italico , dove l'attesa per la ripresa della semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sta diventando quasi insostenibile per i tifosi.

Il numero uno del mondo rientrerà in campo oggi, non prima delle ore 15.00, subito dopo l'incontro di doppio che vedrà protagonisti gli azzurri Bolelli e Vavassori. La partita, sospesa bruscamente a causa della pioggia che ha iniziato a cadere proprio nel momento cruciale del terzo set, si riprenderà dal punteggio di 6-2, 5-7, 4-2.

In questo scenario, Sinner si trova in una posizione di vantaggio, avendo già strappato un break al russo, che dovrà servire per cercare di rientrare nel match. L'interruzione è avvenuta in un clima di forte incertezza, con il giudice di sedia che ha inizialmente tentato di proseguire nonostante le lamentele dell'italiano sulla qualità del terreno di gioco, rendendo l'attesa per il sabato ancora più carica di adrenalina. Analizzando lo svolgimento dell'incontro, emerge un quadro di contrasti estremi.

La prima frazione di gioco è stata un vero e proprio monologo di Jannik Sinner, che ha travolto Medvedev in soli 33 minuti, chiudendo il set con un netto 6-2 e mostrando una superiorità tecnica e mentale schiacciante. Tuttavia, il secondo set ha visto l'emergere di fragilità fisiche preoccupanti. L'azzurro ha iniziato a mostrare segni di cedimento: la mano destra tremava visibilmente, il respiro si faceva affannoso e la fatica sembrava quasi sopraffarlo.

In questo momento di crisi, Sinner ha dovuto richiedere un medical time out per trattare un problema alla coscia destra. Nonostante queste difficoltà, che hanno portato persino sua madre a lasciare la tribuna per l'apprensione, il tennista italiano ha dimostrato un cuore immenso. Dopo essere rimasto indietro per 0-3, Sinner ha lottato su ogni singolo punto, annullando tre palle break cruciali e riuscendo a recuperare terreno fino al 5-7, in un set combattuto fino all'ultimo centimetro.

Il terzo set aveva visto un ritorno alla carica dell'italiano, che ha saputo capitalizzare l'errore dell'avversario per portarsi in vantaggio. Sinner è riuscito a consolidare il break, arrivando sul 4-2, prima che il cielo di Roma decidesse di intervenire. Mentre l'attesa per la definizione di questo match continua, l'atmosfera è stata smorzata dalla sconfitta di un altro azzurro, Luciano Darderi, che ha subito una dura battuta da Casper Ruud, perdendo con un netto 6-1, 6-1.

Darderi, visibilmente esausto, ha chiesto scusa al pubblico, sottolineando come la stanchezza fisica avesse giocato un ruolo determinante nel risultato. Questo esito rende la sfida di Sinner ancora più cruciale, essendo l'unica speranza per l'Italia di vedere un rappresentante azzurro nella finale del singolare agli Internazionali d'Italia. Oltre l'aspetto puramente sportivo della partita, c'è una dimensione storica e simbolica che avvolge questa sfida. Jannik Sinner sta perseguendo l'unico trofeo Masters 1000 che ancora manca alla sua prestigiosa collezione.

Vincere al Foro Italico significherebbe non solo aggiungere un titolo importante alla sua bacheca, ma anche riscattare un vuoto che dura da ben cinquant'anni, dall'epoca del leggendario Adriano Panatta. La presenza di Panatta stessa, prevista per domenica per premiare il vincitore, aggiunge un ulteriore livello di pressione e fascino all'impresa.

Nonostante i dubbi fisici emersi nel secondo set, i bookmaker e gli esperti di tennis continuano a vedere Sinner come il favorito assoluto, con quote che riflettono una fiducia incrollabile nel numero uno del mondo. La capacità di Sinner di gestire lo stress e di recuperare le energie dopo la pausa forzata sarà la chiave per sbloccare questo torneo e scrivere una nuova pagina della storia del tennis italiano





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