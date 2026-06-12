Jannik Sinner e Laila a Milano con Snoopy: la fuga romantica e il cane mascotte che conquista i social

Il tennista Jannik Sinner e la fidanzata modella Laila sono stati avvistati a Milano in un hotel di lusso con il loro cane Snoopy. La visita, breve ma intensa, ha incluso controlli medici per il campione e ha generato un video virale che ha mostrato il piccolo cane rubare la scena alla coppia. Snoopy, già noto per la sua presenza alle ATP Finals di Torino, si conferma la mascotte del team e un personaggio amato dai fan.

Il celebre tennista italiano Jannik Sinner e la sua fidanzata, la modella danese Laila , sono stati avvistati a Milano durante una breve visita prima di rientrare a Monaco per riprendere gli allenamenti.

La coppia ha soggiornato nel lussuoso hotel a cinque stelle Palazzo Parigi, una dimora molto amata dai vip nel cuore del capoluogo lombardo. Il soggiorno, definito una toccata e fuga, è servito al campione di tennis per sottoporsi a controlli medici di routine all'ospedale San Raffaele, necessari dopo il malessere fisico che lo aveva colpito durante l'ultimo Roland Garros.

La presenza dei due non è passata inosservata: un video pubblicato sulla piattaforma X è rapidamente diventato virale, immortalando la coppia mentre lasciava l'albergo. A far compagnia a Jannik e Laila c'era Snoopy, il piccolo cane meticcio di Laila, che ha letteralmente rubato la scena ai due fidanzati sui social media.

Snoopy, di taglia piccola e dal pelo chiaro, è ormai considerato la mascotte del team di Sinner e ha un legame molto forte con il tennista, tanto che i fan lo definiscono scherzosamente il "papà adottivo" del cucciolo. Il cagnolino aveva già fatto una precedente apparizione ufficiale durante le ATP Finals di Torino, quando Laila lo aveva portato sul campo da gioco per festeggiare la vittoria di Sinner.

Le immagini di Snoopy che "annusa" la coppa insieme a Sinner e ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill erano diventate un trend globale. Nonostante la breve permanenza, l'evento ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di cronaca rosa e sui social, confermando l'enorme popolarità della coppia e del loro inseparabile amico a quattro zampe





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