Jannik Sinner e Laila Hasanovic: il triangolo Galassi e le indiscrezioni

Jannik Sinner e Laila Hasanovic affrontano la crisi. Emergono nuovi nomi, tra cui Erika Galassi, mentre il tennista cambia coach. Analisi della situazione.

I nomi di Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono stati sinonimi di una relazione solida e riservata per oltre un anno, lontani dai riflettori mediatici più invasivi. Tuttavia, le ultime settimane hanno visto il duo al centro di intense speculazioni e notizie non confermate, rompendo la loro consueta dinamica di silenzio. L'inizio delle voci negative si è verificato durante la settimana della moda a Milano, quando la presenza della modella danese agli eventi principali non è stata accompagnata da quella del tennista, arrivato solo ventiquattro ore dopo per motivi di lavoro con Gucci.

Silenzio a Milano e distanza fisica

Nonostante la vicinanza geografica nella città lombarda, i due non si sono incrociati, alimentando teorie su una possibile separazione. Jannik Sinner ha preferito restare a Montecarlo per dedicarsi alla riabilitazione fisica dopo un periodo di stop agonistico, mentre Laila Hasanovic è rimasta nella sua Danamarca. Questa distanza geografica e comunicativa ha fornito il terreno fertile per pettegolezzi e indagini sui social media.

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Il video TikTok di Halloween

La situazione è degenerata mediaticamente quando Laila Hasanovic ha pubblicato un video su TikTok in occasione di Halloween. Indossata i panni di una vampira, la modella ha mimato le parole di una canzone con un'espressione eloquente, culminando in una battuta telefonica che i follower hanno interpretato come un messaggio diretto al campione altoatesino. Il post ha trasformato i semplici sospetti in un caso mediatico globale, suggerendo pubblicamente tensioni nella coppia.

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Erika Galassi e le nuove indiscrezioni

Parallelamente alle dichiarazioni velate di Hasanovic, è emerso il nome di Erika Galassi, modella ed ex pallavolista ventottenne di Mori, in Trentino. Galassi, che ha vinto un concorso legato a Miss Mondo a soli diciassette anni, appare in scambio di commenti su Instagram con Sinner in un periodo in cui il tennista era ancora ufficialmente fidanzato con Laila. Questa interazione ha aggiunto un ulteriore livello di complessità alla narrazione pubblica sulla vita privata del numero uno del tennis mondiale.

Cambiamenti nello staff tecnico

Al di là delle vicende sentimentali, Jannik Sinner sta ridisegnando il proprio ambiente tecnico. Sono in corso colloqui per l'addio di Darren Cahill e per l'avvicinamento di Magnus Norman come nuovo coach. Nonostante i cambiamenti professionali e le turbolenze mediatiche, Sinner continua a proteggere la sua sfera privata con il riserbo che lo ha caratterizzato finora, mentre Laila mantiene un ruolo attivo nel dibattito pubblico attraverso i suoi canali social.