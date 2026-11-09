Jannik Sinner e Laila Hasanovic: la fine della storia e la nuova compagna Marialuisa Jacobelli

Le rivelazioni del giornalista Gabriele Parpiglia confermano la separazione tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Analisi della nuova relazione con Marialuisa Jacobelli e dei dettagli sull'addio social.

La relazione sentimentale tra il tennista Jannik Sinner e il modello Laila Hasanovic sembra essere conclusa definitivamente, secondo le ricostruzioni giornalistiche più recenti. Le indagini si sono concentrate sulle dinamiche sociali pubbliche degli ultimi mesi, analizzando il comportamento digitale dei due protagonisti per comprendere le reali intenzioni del duo.

Segnali sociali e separazione

Il momento simbolico del distacco coincide con il ventiseiesimo compleanno di Laila Hasanovic , celebrato domenica otto novembre nella sua città natale di Copenaghen. La modella ha festeggiato l'evento circondata dagli amici, mostrando nelle foto e nelle storie su Instagram un'atmosfera gioiosa con una bandierina danese in mano, ma senza alcuna traccia di Jannik Sinner

Il silenzio del tennista è stato totale e inequivocabile, privo di messaggi pubblici, interazioni dirette o persino un semplice like ai post dedicati alla festa. Questo distacco digitale si somma a un recente TikTok in cui la ventiseienne ha sfruttato un trend virale che parlava di tradimento, alimentando ulteriori speculazioni sui media.

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Rivelazioni del giornalista Parpiglia

Il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, ha fornito conferme specifiche sulla rottura, dichiarando che la storia tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic è terminata da tempo. Nello specifico, Parpiglia ha precisato che la compagna non era già presente nel settembre precedente, indicando un distacco avvenuto mesi prima degli eventi recenti.

La ricostruzione giornalistica aggiunge dettagli cruciali sulla vita privata di Sinner, sostenendo che durante il compleanno dell'ex compagna il tennista non si trovasse da solo. Le fonti indicano che si trovava a Milano, precisamente presso l'hotel Palazzo Parigi, in compagnia di un'altra figura femminile.

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La nuova fiamma Jacobelli

La donna menzionata nelle ricostruzioni è Marialuisa Jacobelli, figlia di Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport, e volta nota di Sportmediaset. La giovane donna ha partecipato come tentatrice al programma Temptation Island nel 2020 e vanta oltre quattro milioni di follower su Instagram, mantenendo una forte presenza mediatica.

Secondo le informazioni riportate da Parpiglia, Sinner e Jacobelli si sarebbero visti anche a Monte Carlo nel periodo più recente. Anche se mancano foto ufficiali dei due insieme, è accertato che condividessero lo stesso hotel nelle stesse ore, suggerendo una vicinanza reale e consolidata.

Dal passato al presente sentimentale

Gabriele Parpiglia chiarisce che non è corretto definire attualmente i due una coppia ufficiale, descrivendo piuttosto un'amicizia intima nata sui social media e cresciuta a Monte Carlo. Questo legame, proseguito poi a Milano, sarebbe diventato molto chiaro negli ultimi giorni, con Sinner che avrebbe perso la testa per la showgirl.

Laila Hasanovic appartiene ormai al passato nella vita privata del numero due del tennis mondiale. Le dinamiche raccontate mettono in luce come i segnali digitali e le apparizioni pubbliche siano diventati gli indicatori principali per tracciare l'evoluzione delle relazioni celebrità nei media contemporanei.