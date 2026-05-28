Jannik Sinner eliminato a Parigi: il malore durante il match contro Cerundolo

Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver accusato un malore durante la partita contro Cerundolo. L'azzurro era in vantaggio nel terzo set quando ha iniziato a sentirsi male e ha chiesto l'aiuto dello staff. Probabilmente il malessere era legato alla fatica accumulata durante il match. Sinner ha proseguito la partita con grande difficoltà, subendo la rimonta dell'avversario che alla fine ha conquistato il passaggio di turno al quinto set con il punteggio di 3-6; 2-6; 7-5; 6-1; 6-1.

Jannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver accusato un malore durante la partita contro Cerundolo . L'azzurro era in vantaggio nel terzo set quando ha iniziato a sentirsi male e ha chiesto l'aiuto dello staff.

Probabilmente il malessere era legato alla fatica accumulata durante il match. Sinner ha proseguito la partita con grande difficoltà, subendo la rimonta dell'avversario che alla fine ha conquistato il passaggio di turno al quinto set con il punteggio di 3-6; 2-6; 7-5; 6-1; 6-1. Ora resta da capire, con le sue parole post match, i motivi di questo crollo fisico





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