Jannik Sinner: esami rassicuranti al San Raffaele, nessun problema per la stagione su erba

Il numero uno del mondo Jannik Sinner si è sottoposto a controlli medici approfonditi dopo il crollo fisico al Roland Garros. Gli esami all'ospedale San Raffaele di Milano non hanno evidenziato anomalie significative, consentendo al tennista italiano di proseguire la preparazione per Wimbledon senza preoccupazioni.

Il torneo di Parigi si è concluso per Jannik Sinner in modo inatteso e doloroso. Il numero uno del mondo, in lotta per il secondo Slam della stagione, ha subito un improvviso crollo fisico che ha compromesso la sua performance e sollevato interrogativi sulle sue condizioni.

Per questo motivo, pochi giorni dopo l'eliminazione, il campione italiano si è sottoposto a controlli approfonditi all'ospedale San Raffaele di Milano. Le analisi, programmate con il suo staff medico, avevano lo scopo di identificare le cause del malessere accusato durante il Roland Garros e di verificare se vi fosse un denominatore comune in alcuni episodi di affaticamento riscontrati nei mesi precedenti, specialmente nei periodi di maggiore stress.

Le condizioni climatiche pesanti di Parigi potrebbero aver influenzato negativamente il suo stato, ma l'entourage ha preferito non lasciare nulla al caso. Il Tennista è stato visitato dal professor Alberto Zangrillo, e gli esami hanno avuto un approccio prudente, senza emergenze. Le prime indicazioni sono rassicuranti: non sono emerse anomalie significative o problematiche che possano pregiudicare il prosieguo della stagione.

Sinner ha gestito la situazione in maniera trasparente, presentandosi in ospedale senza eccessiva riservatezza, poiché gli accertamenti erano pianificati e non urgenti. Dopo un breve periodo di riposo in Sardegna, Sinner è pronto a riprendere gli allenamenti a Monte Carlo in vista della stagione su erba. La buona notizia per il tennis italiano è che Wimbledon non è a rischio. Gli esami non hanno evidenziato problematiche che possano costringerlo a modificare il programma.

Il grande obiettivo estivo resta infatti la difesa del titolo all'All England Club, dove Sinner è il favorito sulla superficie che più ha migliorato negli ultimi anni. Le verifiche mediche hanno quindi raggiunto lo scopo di eliminare ogni dubbio, consentendo al giocatore e al suo team di concentrarsi esclusivamente sul tennis senza preoccupazioni di natura fisica





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