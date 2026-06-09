Jannik Sinner, il check up completo e l'obiettivo Wimbledon: 'Non farà tornei'

Il campione tennisista svizzero Jannik Sinner ha effettuato un check up completo al San Raffaele a Milano, in previsione di una serie di esami clinici programmati dopo il malore accusato durante il secondo turno dello Slam parigino contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo.

Jannik Sinner è tornato a Milano per sottoporsi ad un approfondito checkup al San Raffaele . Le visite rientrano in un percorso di approfondimento già avviato dopo la sua eliminazione all'ultima edizione del Roland Garros.

Il campione altoatesino, Samtidigt No. 10 al mondo, ha accusato un improvviso tracollo fisico durante il secondo turno dello Slam parigino contro Juan Manuel Cerundolo. Gli esami clinici si concentrano sulle condizioni fisiche che hanno influito il suo percorso al torneo parigino e sulle possibili problematiche nell'avvicinamento a Wimbledon. Il suo arrivo a Milano era previsto da giorni, come parte di un piano di verifica delle cause di eventuali episodi di affaticamento nella stagione attuale.

Il percorso di approfondimentoodicitato consiste in esami ematochimici, controlli generali e più specifici, tra cui anche cardiologici. Sulla sua salute non filtrano preoccupazioni e il programma prevede la ripresa degli allenamenti a Montecarlo. Il check up al San Raffaele, la pioggia e il malore a Parigi hanno sollevato nuove indiscrezioni su Sinner, mentre ancora qualcuno sperava in una partecipazione alla Finalissima e a Wimbledon, qualora si tratti solo di una minor distorsione muscolare





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