Jannik Sinner non accelera il rientro: dopo la visita al San Raffaele di Milano, il tennista andrà negli USA per una seconda opinione medica sull'infiammazione.

Jannik Sinner non ha intenzione di affrettare il suo ritorno sui campi da tennis, preferendo investire tempo aggiuntivo per accertamenti medici approfonditi e evitare qualsiasi rischio di recidiva. La scelta del numero uno del tennis italiano deriva da una valutazione accurata del proprio stato fisico, dove la priorità assoluta resta la salute a lungo termine piuttosto che la fretta di rientrare in campo. Il campione azzurro ha reso noto che il dolore fisico persiste, rendendo difficile la preparazione fisica ottimale per i prossimi impegni agonistici programmati.

Diagnosi e visita medica a Milano

La situazione attuale di Jannik Sinner è stata analizzata durante una recente visita presso l'ospedale San Raffaele di Milano, condotta sotto la supervisione del professor Alberto Zangrillo e della sua specifica équipe medica. Sebbene non sia stata emessa una diagnosi ufficiale dettagliata, poiché né il tennista né il suo team tecnico hanno fornito approfondimenti specifici sulla natura esatta del problema, le indicazioni cliniche puntano verso un'infiammazione della bandelletta laterale. Tale condizione risulta probabilmente correlata a un sovraccarico di allenamenti e partite disputate in un arco di tempo limitato, mettendo sotto stress l'apparato locomotore.

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Seconda opinione medica negli Stati Uniti

Per garantire la massima certezza diagnostica e terapeutica, Jannik Sinner ha deciso di recarsi nei prossimi giorni negli Stati Uniti per confrontare le valutazioni dei medici italiani con quelle di un altro professionista internazionale di alto livello. Le opzioni terapeutiche finora esaminate dai medici milanesi prevedono una terapia conservativa basata prevalentemente sul riposo assoluto e sull'impiego di trattamenti antinfiammatori mirati a ridurre il gonfiore e il dolore. Tuttavia, l'idea di sottoporsi a interventi chirurgici non è stata considerata né presa in considerazione dai medici italiani in questa fase iniziale.

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Impatto sulla stagione e prossimi step

Questa decisione strategica ha implicazioni dirette sulla disponibilità di Jannik Sinner per i tornei imminenti, poiché l'infiammazione in corso gli impedisce di mantenere una continuità negli allenamenti e di preparare il corpo alla massima intensità competitiva. Il tennista ha dichiarato attraverso il racconto riportato dalla rivista Vanity Fair che non vuole correre rischi, scegliendo di prendere il tempo necessario per chiarire definitivamente la situazione fisica. L'obiettivo è scegliere la strada definitiva di cura con la massima consapevolezza, evitando ritorni affrettati che potrebbero compromettere la carriera futura.

Valutazione dei tempi di recupero

Il ritorno in campo non è attualmente possibile a causa della difficoltà nel sostenere carichi di lavoro costanti, un fattore critico per un atleta di livello mondiale come Jannik Sinner. La volontà di non accelerare i tempi riflette una mentalità matura e precauzionale, dove la salute fisica prevale sulla pressione temporale delle competizioni. La comunità sportiva e i tifosi attendono con pazienza le indicazioni definitive che emergeranno dopo il confronto con gli esperti americani, sicuri che ogni decisione sarà presa nell'interesse superiore del campione.