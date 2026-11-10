Jannik Sinner incontra Kimi Antonelli: il tennista parla della ripresa e della nuova era ATP

Jannik Sinner incontra Kimi Antonelli a Milano, esordisce con il nuovo allenatore Magnus Norman e svela i piani per il rientro ai campi di tennis dopo la sospensione da luglio.

Jannik Sinner ha incontrato Kimi Antonelli nel corso dell'evento 'Be Like Sinner' organizzato da Allianz Italia a Milano il 10 novembre, sottolineando la condivisione della normalità e dell'impegno tra i due campioni. Il tennista italiano ha elogiato il pilota bolognese per il titolo mondiale di Formula 1, descrivendolo come il risultato di un duro lavoro e non solo di un talento naturale.

Nonostante la lunga assenza dai campi di tennis che si protrae da metà luglio, dopo il secondo successo al torneo di Wimbledon, Sinner ha confermato di voler rientrare in azione il prima possibile. L'obiettivo è partecipare ad alcuni tornei prima dell'inizio della stagione in Australia, rispettando rigorosamente i protocolli sanitari forniti dai medici.

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Il Rientro in Campo e la Preparazione

Il 22enne ha spiegato di stare seguendo tutti i protocolli necessari e di lavorare ogni giorno per tornare in campo, desideroso di competere e dare il massimo. Dopo mesi difficili caratterizzati dall'assenza dalla competizione, il tennista ha ammesso di perdere l'emozione di giocare a tennis e di voler curare il proprio corpo per poter continuare a competere per altri dieci-quindici anni.

Sinner ha sottolineato l'importanza di prendersi cura del proprio organismo come fondamento della carriera a lungo termine. La sua priorità attuale è il recupero fisico, senza fretta ma con la determinazione di rientrare quando le condizioni lo permetteranno effettivamente.

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Nuovo Allenatore e Addio a Darren Cahill

Il tennista ha annunciato l'arrivo di Magnus Norman come nuovo allenatore, una scelta sviluppata insieme a Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Sinner ha descritto Norman come una persona simile a Cahill, con una vasta esperienza maturata lavorando con Stan Wawrinka e una mentalità aperta verso il suo attuale metodo di lavoro.

L'arrivo di Norman non comporterà cambiamenti drastici nel metodo, ma l'obiettivo è quello di migliorare ulteriormente come giocatore. Il team ha collaborato unitamente per trovare la figura adatta a supportare il tennista nel prossimo futuro.

Il Rapporto con Darren Cahill

Sinner ha espresso profonda gratitudine verso Darren Cahill, definito negli anni quasi un secondo padre, al quale ha rivolto un commiato molto personale. Il vecchio coach è stato una delle prime persone chiamate nei momenti difficili e Sinner ha chiarito che si lasciano in modo naturale, sapendo di poter contare ancora su di lui se necessario.

Il rapporto sviluppato negli anni ha superato la sfera puramente tecnica, diventando un supporto umano essenziale. Sinner ha sottolineato la natura normale del loro addio, mantenendo aperto il canale di comunicazione per il futuro.

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Novità ATP e Supporto a Cobolli

Il tennista ha riconosciuto il nuovo numero uno del mondo, Alexander Zverev, evidenziando il giusto merito di aver vinto due titoli del Grande Slam dopo diverse finali perse in passato. Sinner ha definito il successo di Zverev un'emozione unica che corrisponde al sogno più grande di un giocatore.

Per quanto riguarda le ATP Finals, Sinner ha dichiarato la sua soddisfazione per la presenza di un italiano, Flavio Cobolli, per cui ha espresso il suo incoraggiamento. La competizione vede ora un rappresentante italiano tra i partecipanti, un dettaglio che il campione di Mandello del Lario segue con interesse e supporto diretto.