Jannik Sinner è stato operato al ginocchio a Turku, in Finlandia, per curare la sindrome della bandelletta ileotibiale. Il recupero richiederà tempo dopo la vittoria a Wimbledon.

Il tennista altoatesino Jannik Sinner ha intrapreso un viaggio urgente verso la Finlandia per affrontare un intervento chirurgico programmato. La decisione di sottoporsi all'intervento arriva dopo il periodo di pausa dai campi iniziato con la vittoria del torneo di Wimbledon. Sinner ha volato con un jet privato da Bolzano alla città di Turku per affidarsi a uno degli specialisti più rinomati a livello mondiale.

Il chirurgo esperto e la struttura ospedaliera

Lo specialista selezionato per operare il ginocchio del tennista italiano è Lasse Lempainen. Il medico è considerato una massima autorità mondiale nella cura dei tendini degli sportivi. La presenza in Finlandia conferma anche uno dei consulenti medici personali di Jannik Sinner. Questa collaborazione medica diretta ha rassicurato la squadra tecnica sul corretto approccio terapeutico scelto.

Also read L'operazione più chiacchierata dello sport italiano

Tempi di recupero e diagnosi precisa

La patologia che affligge l'atleta è la sindrome della bandelletta ileotibiale. Questo disturbo ha impedito a Sinner di scendere in campo nel periodo immediatamente successivo al successo britannico. I tempi di recupero non sono stati ancora resi pubblici in dettaglio ufficiale. Si attende ora la dichiarazione ufficiale dell'atleta per confermare la data esatta del ritorno alle competizioni.

Alternative mediche valutate prima dell'operazione

Prima della decisione finale per la Finlandia, erano state prese in considerazione altre opzioni terapeutiche. Nei giorni scorsi circolavano voci su un possibile consulto medico a Milano. Anche il dottor Lempainen si trovava in città per partecipare a un congresso medico internazionale. La scelta finale è ricaduta sull'intervento chirurgico diretto a Turku per garantire la massima efficienza.

Advertisement

Supporto familiare e dediche private

Dopo l'intervento, Jannik Sinner ha condiviso un momento personale con la sua famiglia. Una cena in Finlandia ha seguito la procedura chirurgica con un'atmosfera di serenità. Durante questo momento, l'atleta ha rivolto una dedica speciale al padre. Ha dichiarato che la giornata diventa sempre migliore nella sua compagnia.

Prospettive future e prossimi step

L'intervento è stato fissato a stretto giro per permettere una pronta riabilitazione. La priorità immediata è il recupero completo della funzionalità del ginocchio. La squadra medica monitorerà ogni fase della guarigione con attenzione. Si prevede che l'ufficialità del ritorno in campo seguirà le valutazioni dei medici specialisti.