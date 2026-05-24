Jannik Sinner, l'unico italiano nella top 50 sportivi più pagati del mondo

Jannik Sinner, tra i 50 sportivi più pagati del mondo e l'unico italiano nella classifica di Forbes, ha incassato complessivamente 4,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. Circa 3 miliardi provengono da stipendi e premi sportivi, mentre altri 1,1 miliardi derivano da sponsor, pubblicità e attività commerciali, al lordo delle imposte e delle commissioni degli agenti.

Jannik Sinner , tra i 50 sportivi più pagati del mondo e l'unico italiano nella classifica di Forbes, ha incassato complessivamente 4,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi.

Circa 3 miliardi provengono da stipendi e premi sportivi, mentre altri 1,1 miliardi derivano da sponsor, pubblicità e attività commerciali, al lordo delle imposte e delle commissioni degli agenti. La classifica 2026 vede atleti provenienti da 18 paesi e otto discipline sportive, con la presenza più numerosa nel basket, mentre il tetto salariale dell’Nba continua a salire alle stelle.

Cristiano Ronaldo, con 300 milioni di dollari per il quarto anno consecutivo, è in testa alla classifica grazie al suo contratto con l’Al-Nassr. In seconda posizione, sul podio degli sportivi più ricchi del pianeta, si piazza il pugile Canelo Álvarez con 170 milioni di dollari, mentre Leo Messi deve accontentarsi della terza posizione, con 140 milioni di dollari.

Il cestista americano LeBron James, con 137,8 milioni di dollari e il giocatore di baseball Shohei Ohtani con 127,6 milioni di dollari completano la top-5. In top ten ci sono Stephen Curry, basket, sesto, Jon Rahm, golf, settimo, Karim Benzema, calcio, ottavo, Kevin Durant, basket, nono.

Completa la top-ten Lewis Hamilton, il sette volte campione del mondo di F1, che guida la Ferrari e guadagna 103,8 milioni di dollari, di cui 54,8 milioni 'dentro al campo' e 49 'fuori dal campo'. I colleghi Max Verstappen e Lando Norris devono accontentarsi rispettivamente della 14esima posizione con 86 milioni di dollari e 34esima con 60 milioni, di cui 55 milioni di dollari dentro al campo e 5 milioni di dollari fuori dal campo.

Carlos Alcaraz, in 32esima posizione, guadagna 61,5 milioni di dollari di cui 23,5 dentro al campo e 38 milioni fuori dal campo. Jannik Sinner completa la classifica ed è in 50esima posizione con i guadagni totali pari a 54,6 milioni, di cui 22,6 milioni dentro al campo e 32 fuori dal campo. Sinner è l'unico italiano e i suoi successi in campo l'hanno portato a raggiungere una posizione finanziaria mai avuta da nessun atleta azzurro.

Il prossimo obiettivo sarà scavalcare il rivale Carlos Alcaraz anche nella classifica Forbes degli sportivi più pagati al mondo





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