Jannik Sinner operato in Finlandia per allungamento legamento. Rientro posticipato al 2027, perdita punti classifica e ranking protetto.

Jannik Sinner, la numero due mondiale del tennis italiano, ha subito un intervento chirurgico al ginocchio destro martedì 24 novembre presso la clinica Pihlajalinna di Turku, in Finlandia. Il venticinqueenne altoatesino, reduce da mesi di terapie, ha comunicato il fallimento dei trattamenti conservativi e la necessità di procedere con la via operatoria per recuperare la funzionalità dell'arto inferiore.

Dettagli dell'intervento chirurgico

Il chirurgo specialista Lasse Lempainen ha eseguito una procedura volta all'allungamento della bandelletta ileotibiale. Questa fascia di tessuto connettivo scorre lungo il lato esterno della coscia fino a raggiungere l'articolazione del ginocchio e la sua contrattione è fonte di dolori cronici che hanno limitato le prestazioni del campione.

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Nel messaggio ufficiale diffuso dal suo management, Sinner ha espresso il forte desiderio di tornare in campo. Ha dichiarato che la collaborazione con il suo team medico sarà fondamentale per il percorso di recupero post-operatorio, ringraziando i tifosi per il sostegno ricevuto finora. L'intervento è stato classificato come riuscito dall'entourage del giocatore.

Calendario e tornei da saltare

Le stime iniziali indicano un periodo di inattività che potrebbe durare tra i quattro e i cinque mesi. Questa finestra temporale rende impossibile la partecipazione all'Australian Open di gennaio, primo grande appuntamento del calendario. Anche i tornei di Rotterdam e Doha, previsti per febbraio, rientrano nella lista delle assenze confermate.

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La trasferta americana di marzo appare estremamente critica. L'Indian Wells, che inizia il 3 marzo, richiederebbe un rientro a meno di tre mesi dall'operazione. Anche il Miami Open del 17 marzo offrirebbe un margine di tempo limitato di sole due settimane in più, rendendo la partecipazione poco realistica senza anticipare drasticamente i tempi fisiologici di guarigione.

Rientro e classifica ATP

La prospettiva più realistica per il ritorno sulle terre battute europee porta alla primavera inoltrata. Il Monte Carlo Masters inizia il 4 aprile, a quattro mesi e undici giorni dall'intervento. Se il recupero richiederà i cinque mesi massimi previsti, il primo torneo candidato sarebbe Madrid, tra fine aprile e inizio maggio.

Con una preparazione più lunga, Sinner potrebbe puntare agli Internazionali di Roma o direttamente al Roland Garros. Il mantenimento dei punti classifica sarà cruciale, poiché la ATP considera gli ultimi 52 settimane. I 3.000 punti conquistati vincendo a Montecarlo, Madrid e Roma scadranno se il rientro avverrà dopo Roland Garros.

Strategia e ranking protetto

Per superare il periodo di stop, il tennista potrà richiedere un ranking protetto dopo almeno sei mesi consecutivi di inattività. Questa normativa permette di utilizzare la media delle posizioni dei primi tre mesi di assenza per accedere a nove tornei di singolare entro nove mesi dal rientro.

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La testa di serie dipenderà comunque dalla classifica effettiva al momento del rientro. Se Sinner tornerà in aprile, potrebbe mantenere posizioni sufficienti per accedere direttamente ai tabelloni, ma la definizione del seeding rimarrà un'incognita da risolvere con il ritorno alla competizione attiva.