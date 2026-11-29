Jannik Sinner è stato operato in Finlandia per la sindrome della bandelletta ileotibiale. L'esperto Gian Pasquale Ganzit spiega i rischi e i tempi di rientro.

Jannik Sinner ha interrotto bruscamente la sua dominazione mondiale, fermandosi al Church Road il 12 luglio dopo aver trionfato al Centre Court. Dopo centotrentacinque giorni di inattività forzata e mesi di terapie conservative, il numero uno del tennis mondiale è ricorso all'intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema al ginocchio destro.

L'operazione si è svolta il Pihlajalinna Turku Kupittaa di Turku, in Finlandia, affidata al professor Lasse Lempainen, eminente esperto mondiale di lesioni tendinee e muscolari. Il giorno seguente, Sinner è rientrato a Bolzano insieme al padre Hanspeter e all'entourage tecnico formato da Alex Vittur, Herbert Schönhuber, Alberto Zangrillo e Umberto Ferrara.

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Diagnosi e Sindrome della Bandelletta

La sindrome della bandelletta ileotibiale è una patologia rara nei tennisti, essendo tipica dei fondisti per l'attrito costante sui terreni inclinati. L'esperto Gian Pasquale Ganzit, direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport di Torino, ipotizza fattori predisponenti come postura o anatomia del ginocchio. La bandelletta collega l'anca alla tibia, rendendo complessa l'interazione tra bacino e arti inferiori durante il gioco.

Dolore e Coordinazione Motoria

Il limite principale per Sinner non deriva da instabilità articolare, ma dal dolore che compromette la precisione dei colpi ad alta velocità. Quando il disagio interviene durante un gesto tecnico, la concentrazione e la coordinazione motoria risultano gravemente disturbate. Questo fattore impedisce al giocatore di mantenere i livelli di eccellenza necessari per competere al vertice del circuito ATP.

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Scelta Chirurgica e Recupero

I medici hanno optato per la chirurgia dopo aver esaurito le opzioni conservative di fisioterapia, poiché i tendini presentano quadri clinici meno definiti rispetto alle lesioni meniscolari. Non esiste certezza assoluta sulla risoluzione definitiva anche dopo l'intervento. Sinner attualmente conduce la convalescenza in Alto Adige, valutando un possibile rientro per la stagione su terra battuta.

Impatto sulla Stagione e Rischio Recidiva

Questa uscita di scena blocca una potenziale cavalcata verso le Nitto ATP Finals di Torino, interrompendo un trend di vittorie senza precedenti sul cemento. Il percorso di riabilitazione sarà cruciale per evitare recidive e ripristinare la piena funzionalità dell'arto inferiore. I dettagli sui tempi esatti di rientro restano ancora da definire con precisione assoluta.