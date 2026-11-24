Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro in Finlandia dopo la vittoria a Wimbledon. Ecco i tempi di recupero previsti e il calendario degli allenamenti futuri.

Jannik Sinner si è sottoposto a un intervento chirurgico in Finlandia per risolvere il problema al ginocchio destro che lo ha costretto a fermarsi subito dopo il trionfo a Wimbledon dello scorso 12 luglio. La struttura interessata è una tendine che corre lungo la parte esterna della coscia fino all'articolazione del ginocchio. Questa condizione clinica è nota come sindrome della bandelletta ed è stata identificata come la causa principale del dolore che ha limitato la sua attività agonistica nei mesi scorsi.

Dettaglio dell'intervento chirurgico e procedura medica

Si tratta di una patologia complessa da gestire, particolarmente critica per un atleta professionista che deve sostenere carichi di lavoro estremamente elevati durante la stagione. I tendini sono tessuti poco vascolarizzati, caratteristica anatomica che implica tempi di guarigione significativamente più lunghi rispetto ad altri tipi di tessuti corporei. Il team medico e Sinner hanno cercato inizialmente di affrontare la questione tramite un percorso terapeutico conservativo.

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Per diversi mesi l'atleta ha provato a risolvere il problema attraverso terapie conservative, includendo sessioni di fisioterapia mirata, rinforzo muscolare specifico, stretching e un intenso lavoro posturale. Tuttavia, quando il trattamento conservativo non riesce a ridurre il dolore persistente e a risolvere definitivamente la tendinopatia, la chirurgia rappresenta generalmente l'unica possibilità rimasta. L'operazione è stata quindi considerata necessaria per permettere al giovane tennista di tornare a competere ai massimi livelli.

Fattori di rischio e posizioni degli stakeholder

La sindrome della bandelletta può avere origini multifattoriali, e nel caso di Jannik Sinner i fattori scatenanti sono stati analizzati con grande attenzione. Tra le cause che possono favorire l'insorgenza di questa patologia vi sono caratteristiche morfologiche specifiche del ginocchio e problemi posturali preesistenti. Tuttavia, il fattore determinante è risultato essere soprattutto il sovraccarico funzionale.

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Questo aspetto è particolarmente rilevante per un giocatore del livello tecnico e fisico di Sinner. La sua carriera lo ha abituato a sostenere ritmi di gioco e intensità di allenamento molto elevati durante l'intera stagione, un regime che ha probabilmente contribuito all'usura di quella specifica struttura tendinea. La decisione di procedere con l'operazione è stata presa considerando attentamente la necessità di placare definitivamente la patologia e non solo di gestire i sintomi.

Impatto sul calendario e prossimi step terapeutici

Il primo obiettivo immediato per Jannik Sinner ora è controllare il dolore e il gonfiore residuo, per poi recuperare gradualmente la piena mobilità del ginocchio. Una volta raggiunto questo traguardo iniziale, il percorso si sposterà sul rinforzo muscolare e sulla riatletizzazione progressiva. Secondo le prime indicazioni mediche fornite dallo staff, Sinner potrebbe tornare ad allenarsi in modo strutturato tra circa tre mesi, ma il pieno recupero fisico richiede un lasso di tempo maggiore.

Le stime attuali parlano di un percorso complessivo di recupero che si estende tra i tre e i cinque mesi. È quindi certo il forfait di Jannik Sinner agli Australian Open, in programma a gennaio, dove non sarà presente in campo. Il calendario del rientro alle competizioni ufficiali resta ancora da definire con precisione assoluta, ma le probabilità di partecipare agli appuntamenti di Indian Wells e Miami, previsti per marzo, sembrano difficili da raggiungere data la tempistica.

Prospettive future per la stagione agonistica

Con le date primaverili sulle superfacie dure già considerate poco probabili, l'obiettivo più realistico per il ritorno in campo sembra diventare la stagione sulla terra battuta. In questo scenario, gli Internazionali d'Italia a Roma potrebbero rappresentare uno dei possibili traguardi iniziali per il rientro. La gestione attenta del periodo di convalescenza è fondamentale per garantire che Jannik Sinner possa tornare a giocare senza il rischio di recidive, preservando la sua longevità agonistica al vertice del tennis mondiale.