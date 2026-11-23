Jannik Sinner si opera al ginocchio destrosindrome. L'esperto Roberto Pozzoni spiega cos'è la bandelletta ileotibiale, le motivazioni del ritardo e i 4 mesi di recupero.

Jannik Sinner ha intrapreso il percorso chirurgico necessario per risolvere definitivamente il problema al ginocchio destrosindrome che ha interrotto la sua carriera dopo il trionfo di Wimbledon dello scorso luglio. L'atleta azzurro ha scelto la via dell'intervento per trattare la sindrome della bandelletta ileotibiale, un infortunio che richiede un'attenzione medica specifica per permettere un ritorno alle competizioni al livello più alto. La decisione non è stata immediata, ma frutto di un'attesa ponderata per garantire la massima efficacia della procedura e minimizzare i rischi post-operatori.

La sindrome della bandelletta ileotibiale spiegata

La sindrome della bandelletta ileotibiale rappresenta un'infiammazione tendinea che colpisce la fascia di tessuto connettivo estesa tra i muscoli dell'anca e la parte inferiore del ginocchio. Roberto Pozzoni, responsabile dell'Unità operativa di traumatologia dello sport e chirurgia artroscopica dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano, ha illustrato come questo disturbo nasca dal ripetuto sfregamento del tessuto contro l'osso sottostante in condizioni di sovraccarico. Tale meccanismo innesca un quadro clinico che può manifestarsi con una sintomatologia dolorosa diffusa lungo tutto l'arto inferiore o, più frequentemente, con un dolore puntorio localizzato prevalentemente a livello della parte laterale del ginocchio.

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Le motivazioni dell'attesa e la procedura chirurgica

La scelta di sottoporsi all'operazione solo a distanza di mesi dal primo disturbo rientra nella prassi più prudente per un atleta di vertice, considerando che ogni intervento comporta margini di rischio, dalle infezioni ai problemi di cicatrizzazione. L'obiettivo chirurgico consiste nell'eliminare l'attrito meccanico tra la bandelletta e il condilo femorale, ovvero la sporgenza ossea nella parte bassa del femore. Una volta individuato il punto esatto di frizione, il chirurgo pratica un'incisione longitudinale per aprire la bandelletta, arrivando talvolta ad asportarne una piccola porzione così da ridurne la tensione ed evitare nuove infiammazioni. A questa procedura può affiancarsi una terapia infiltrativa antinfiammatoria a base di Prp, ovvero Plasma Ricco di Piastrine, un approccio che secondo l'esperienza del medico offre risultati solitamente molto soddisfacenti e risolutivi.

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I tempi di recupero e la riabilitazione

Per rivedere un atleta d'élite in campo dopo uno stop causato da questo tipo di intervento serviranno indicativamente dai 3 ai 4 mesi. Tale finestra temporale potrebbe aumentare a 4-6 mesi solo qualora si rendesse necessaria una sutura per riparare il menisco anziché procedere con una semplice asportazione della bandelletta. Il percorso di recupero si articola in tre fasi precise: i primi 20-30 giorni sono dedicati al riposo post-operatorio, a semplici esercizi articolari e al riassorbimento dell'edema osseo. Segue la riabilitazione vera e propria, focalizzata sul recupero di estensione, flessione e controllo neuromuscolare, per arrivare infine al ritorno allo sport con carichi di lavoro progressivi che permetteranno a Sinner di riprendere la sua carriera senza lesioni.