Il chirurgo Lempainen conferma il successo dell'intervento a Jannik Sinner. Il piano riabilitativo mira al rientro per il Masters 1000 di Montecarlo ad aprile. Leggi i dettagli.

Il tennista italiano Jannik Sinner ha fatto rientro in Italia dopo il breve viaggio in Finlandia per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio. L'operazione, eseguita con successo sotto la guida del professor Lempainen, segna l'inizio di una fase cruciale per la sua carriera, con l'obiettivo dichiarato di garantire un recupero completo e il ritorno ai massimi livelli del tennis professionale.

Ritorno a Bolzano e accoglienza familiare

La mattinata del 25 novembre ha visto l'atterraggio dell'aereo privato del campione all'aeroporto di Bolzano, lontano dai riflettori della stampa. Ad accoglierlo al suolo c'era suo fratello Mark, in un'atmosfera riservata che ha permesso al tennista di distaccarsi immediatamente dallo stress mediatico legato alla procedura medica.

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Prima di questa partenza, Sinner si era trattenuto in Scandinavia dove, oltre all'intervento, ha trovato il tempo di condividere un cenare con il padre e il suo staff tecnico per festeggiare il compleanno di un membro dello staff. Questa pausa familiare ha preceduto immediatamente la decisione di tornare in Italia per iniziare la convalescenza.

Tabella di marcia del chirurgo Lempainen

Il professor Lempainen, specialista finlandese noto per aver salvato numerose carriere sportive, ha confermato tramite un post su Instagram il buon esito dell'operazione. L'ortopedico ha specificato che l'intervento è stato eseguito a Turku e che ora l'attenzione si sposta completamente su un processo di riabilitazione attentamente pianificato e individualizzato per garantire una guarigione sicura.

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L'immagine scelta per annunciare la buona notizia ha mostrato un campo in terra battuta illuminato dalla luce primaverile, simboleggiando un augurio positivo per il futuro dell'atleta. Il medico ha ribadito che la priorità assoluta è permettere a Sinner di tornare in campo con piena fiducia nelle sue capacità fisiche, senza affrettare i tempi per evitare recidive.

Calendario e obiettivi stagionali per il ritorno

Resta incerta la durata della permanenza di Jannik Sinner in Alto Adige prima di eventuali spostamenti verso la Costa Azzurra. Sul piano agonistico, il nuovo percorso riabilitativo è calibrato per permettere al tennista di essere pronto in tempo per la stagione europea sulla terra rossa, disciplina in cui ha dominato nelle scorse annate.

Il primo grande appuntamento sul radar per il rientro è il Masters 1000 di Montecarlo, in calendario dal 3 all'11 aprile. Subito dopo, l'obiettivo è mantenere la competitività per gli Internazionali d'Italia a Roma, che si svolgeranno a fine mese. Queste due tappe rappresentano i test fondamentali per verificare l'efficacia del lavoro di recupero svolto dal team medico e tecnico.