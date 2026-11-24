Jannik Sinner si opererà in Finlandia per la sindrome della bandelletta iliotibiale. Con i tempi di recupero stimati in 3-4 mesi, Carlos Alcaraz potrebbe raggiungerlo nel ranking ATP.

Jannik Sinner ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente i problemi al ginocchio destro che lo accompagnano da mesi. Il campione altoatesino si trova già in Finlandia per affidarsi a Lasse Lempainen, il chirurgo ortopedico scelto per l'operazione. Questa decisione segue la decisione di abbandonare le terapie conservative che non hanno prodotto i risultati sperati. La situazione nasce dalla vittoria di Wimbledon, da cui il tennista era rimasto escluso a causa di questa patologia.

La patologia e la decisione chirurgica

Jannik Sinner soffre di un'infiammazione del tendine esterno del ginocchio destro, diagnosticata come sindrome della bandelletta iliotibiale. Si tratta di un disturbo da sovraccarico che provoca dolore sulla parte esterna del ginocchio, tipico degli atleti che praticano sport con movimenti ripetitivi di flesso-estensione e cambi di direzione. I mesi dedicati alla terapia conservativa non hanno avuto successo nel risolvere il dolore. Il campione ha scelto ora la via chirurgica con la massima discrezione, mantenendo la privacy sui dettagli specifici. Si sospetta che l'intervento possa essere eseguito già oggi.

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Il chirurgo e l'esperienza internazionale

L'operazione sarà affidata a Lasse Lempainen, un noto ortopedico finlandese spesso definito il "salva carriere" nell'ambiente sportivo. Il medico, che ha meno di cinquant'anni, è stato allievo di Sakari Orava, un chirurgo di fama mondiale che ha operato campioni come Marco Van Basten e David Beckham. Lempainen è considerato un punto di riferimento globale per la chirurgia muscolo-tendinea degli arti inferiori, specializzato in lesioni a ginocchio, caviglia e coscia. Esegue circa 350 interventi l'anno, collaborando stabilmente con club del calibro di Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Milan, Roma e Parma.

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Tempi di recupero e impatto sul ranking

Il protocollo medico prevede che il rientro completo all'attività sportiva dopo un intervento di questo tipo richieda generalmente dai tre ai quattro mesi. Con Sinner fuori dai giochi per diversi mesi, la classifica ATP subirà cambiamenti significativi. Alexander Zverev ha chiuso la stagione da numero uno del mondo dopo aver vinto i due titoli Slam. Carlos Alcaraz, terzo in classifica, si avvicina al secondo posto occupato attualmente da Jannik Sinner. Se il campione italiano non rientrerà in tempo per l'Australian Open, lo spagnolo lo supererà sicuramente nel ranking, dato che Sinner ha un vantaggio di 350 punti.

Variazioni nel Top 10 e risultati italiani

Oltre alla lotta per il secondo posto, restano stabili al quarto posto l'americano Ben Shelton e al quinto il russo Daniil Medvedev. L'unica variazione nel Top 10 riguarda Arthur Fils, che grazie a una vittoria nel girone delle Atp Finals ha scavalcato Flavio Cobolli. Fils raggiunge il nuovo best ranking alla posizione numero sei, mentre il tennista romano scende al settimo posto. Frances Tiafoe è ottavo e Taylor Fritz nono. Rafael Jodar rimane tra i primi dieci del mondo, chiudendo una stagione iniziata da numero 165 Atp, un traguardo notevole per il giocatore spagnolo.