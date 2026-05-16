Jannik Sinner ottiene pass per ultimo atto del Masters 1000

Il tennista italiano Jannik Sinner si è guadagnato il pass per l'ultimo atto del Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico, giocando gli International di Roma, battendo Ruud al di fuori del set.

Jannik Sinner guadagna il pass per l'ultimo atto del Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico. Jannik, che l'anno scorso si arrese in finale a Alcaraz, porta il numero uno del mondo nell'ultimo atto del torneo più importante di tennis in terra rossa.

Ruud, numero 25 del mondo, ha vinto in carriera 14 titoli Atp, tra cui il Masters 1000 di Madrid dello scorso anno. Nel 2022 è stato due volte finalista Slam, ma è stato sconfitto al Roland Garros da Nadal e agli US Open da Alcaraz. L'anno successivo ha ri tornato in finale sulla terra rossa di Parigi, ma ha ceduto in tre set a Djokovic.

Sinner ha battuto Svajda, Lehecka, Musetti, Kachanov e Darderi tra Sinner e Ruud, tutti favorevoli all'azzurro, che non ha concesso un solo set al norvegese. Nel 2020 Sinner si è imposto nei sedicesimi del torneo di Vienna per 7-6, 6-3, successo bissato l'anno seguente nella capitale austriaca ma nei quarti (7-5, 6-1).

Nel 2024 i due si sono ritrovati in semifinale alle Atp Finals e Jannik ha lasciato appena tre game a Ruud (6-1, 6-2), lo scorso anno invece nei quarti di Roma gli Internazionali di Roma sono trasmessi in diretta su Sky Sport, che sta dedicando al torneo un'ampia programmazione. Il match tra Sinner e Ruud sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in chiaro su TV8 (n.8 del digitale terrestre). Disponibile anche la diretta streaming sulle piattaforme Sky Go e NowTv





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