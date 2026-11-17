Jannik Sinner rivela durante l'evento Fitp a Torino le sue red flag e green flag. Pizza con ananas, messaggi vocali e jeans in aereo: ecco cosa odia e tollera.

Il tennista italiano Jannik Sinner ha offerto uno spaccato curioso della sua personalità durante la partecipazione all'iniziativa Come and Play promossa dalla Fitp a Torino. L'evento ha aperto il campo centrale dell'Inalpi Arena al pubblico, permettendo al campione azzurro di interagire direttamente con i fans e i media in un'atmosfera informale ma ricca di contenuti interessanti.

Le Red Flag di Sinner Su Abitudini

Jannik Sinner ha identificato con chiarezza i comportamenti che considera inaccettabili, definendoli "red flag" in un'intervista pubblicata sui social network. Tra le sue preferenze alimentari, ha bocciato nettamente l'uso dell'ananas sulla pizza, definendolo un vero e proprio campanello d'allarme per qualsiasi amante della cucina tradizionale italiana e della gastronomia corretta. Questa posizione rigida si estende anche alle abitudini di viaggio, dove detesta chi indossa i jeans durante i voli in aereo, trovando questa scelta scomoda e poco pratica.

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Un altro punto dolente per Jannik Sinner riguarda la comunicazione digitale. Il tennista ha ammesso di odiare i messaggi vocali, preferendo probabilmente la scrittura per la loro immediatezza e la possibilità di rileggere. Inoltre, ha scherzato sul fatto che le persone che parlano troppo con lui siano una delle sue principali red flag, arrivando a citare le troppe interviste come fonte di stress, un'ironia che ha concluso l'incontro con l'intervistatrice.

Green Flag Su Film e Socialità

Non tutte le abitudini ricevono un giudizio negativo da parte di Jannik Sinner. Al contrario, ha classificato come "green flag" comportamenti che altri potrebbero considerare strambi o disturbanti. Ha spiegato di non avere problemi con chi parla durante le proiezioni cinematografiche, rivelando di fare lo stesso lui stesso, un'ammissione che dimostra la sua apertura mentale e la mancanza di pretese snobistiche in questo contesto sociale specifico.

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Anche le abitudini alimentari bizzarre non lo turbano. Mangiare un hamburger con coltello e forchetta viene visto come un segnale positivo, mentre evitare di cantare al karaoke è considerato un aspetto neutro o persino apprezzabile, dato che lui stesso potrebbe partecipare a tali sessioni musicali. Ha inoltre sottolineato che l'altezza, sia essa molto alta o molto bassa, non è mai un problema perché è un tratto fisico immutabile che non dipende dalla volontà della persona.

La tolleranza di Jannik Sinner si estende anche agli hobby altrui. Correre per divertimento è considerato un atto positivo se rende felici le persone, dimostrando una sensibilità empatica. Curiosamente, ha anche scherzato sulla condivisione delle attrezzature sportive, dicendo che si può prendere la sua racchetta senza chiedere permesso perché lui ne possiede abbastanza, un gesto che rivela la sua generosità e sicurezza in campo.

Contesto dell'Evento e Reazione

L'intervista è stata registrata nel contesto dell'iniziativa Come and Play organizzata dalla Fitp, che ha coinvolto direttamente Jannik Sinner nel dialogo con il pubblico. L'evento si è svolto a margine delle Nitto Atp Finals di Torino, una delle competizioni di tennis più prestigiose del calendario internazionale, dove la presenza del campione azzurro ha attirato l'attenzione di numerosi giornalisti e appassionati.

La clip conclusiva ha visto l'intervistatrice, @tamsinamy, fare un'ironica autocritica per le sue troppe chiacchiere, ricevendo il perdono di Jannik Sinner. Questo finale leggero ha sottolineato l'atmosfera amichevole dell'incontro, dimostrando come il tennista sappia coniugare la sua fama mondiale con un approccio umano e rilassato, capace di connettersi con il pubblico attraverso umorismo e sincerità nelle risposte quotidiane.