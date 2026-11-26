Jannik Sinner non gareggerà agli Australian Open di gennaio. L'altoatesino si sottopone a riabilitazione dopo l'operazione chirurgica subita in Finlandia.

Jannik Sinner non farà parte della cornice dei prossimi Australian Open. Gli organizzatori del torneo hanno confermato ufficialmente che il numero uno del tennis mondiale sarà assente dalla rassegna di gennaio a causa di un recente intervento chirurgico. La decisione segue un periodo di costante comunicazione tra il campionario altoatesino e la direzione dell'evento.

Il ruolo di Tennis Australia nella gestione dell'assenza

Andrew Abdo, amministratore generale di Tennis Australia, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale all'Agenzia di stampa AFP per precisare la situazione sanitaria dell'atleta. Abdo ha sottolineato che le parti sono rimaste in contatto costante nel corso delle ultime settimane, ricevendo la conferma definitiva dell'impossibilità di partecipazione. Questa assenza rappresenta un evento significativo per il circuito maschile, dato il rango sportivo occupato dal campione in gara.

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Dettaglio dell'intervento e ruolo del chirurgo Lasse Lempainen

La procedura medica è stata eseguita in Finlandia, presso la clinica di Turku, sotto la direzione dell'ortopedico Lasse Lempainen. Il chirurgo ha utilizzato i social media per aggiornare la comunità tennistica e i fan sull'esito dell'operazione, assicurando che il processo sia avvenuto senza complicazioni immediate. Lempainen ha evidenziato che la priorità assoluta del team medico era garantire una guarigione sicura per l'atleta.

Il medico ha dichiarato che l'intervento è andato bene, spostando ora l'attenzione su un percorso di riabilitazione. Questo processo è stato definito attentamente pianificato e individualizzato, con l'obiettivo di supportare il ritorno di Sinner al livello più alto del tennis professionale. Le parole del chirurgo riflettono un approccio cauto verso la salute a lungo termine del giocatore.

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Il ritorno a Sesto e il percorso di riabilitazione

Jannik Sinner tornerà nel suo luogo di residenza, Sesto, per iniziare la fase successiva del recupero. L'atleta rimarrà in questa zona per un periodo indeterminato prima di procedere con i programmi di riabilitazione specifica. La scelta di riposare nel proprio ambiente familiare suggerisce la necessità di un supporto psicologico e fisico costante.

La gestione della convalescenza si svolgerà lontano dai centri di allenamento internazionali, permettendo al corpo di adattarsi ai nuovi carichi di lavoro in modo graduale. Gli obiettivi a breve termine riguardano esclusivamente il ristabilimento delle funzioni fisiche necessarie per tornare in campo in sicurezza.

Impatto sul programma e prossime tappe del campione

L'assenza agli Australian Open chiude un capitolo importante del calendario invernale per il tennista altoatesino. Il focus si sposta interamente sulla ricostruzione fisica e tecnica necessaria per le stagioni future. Non ci sono ancora date ufficiali stabilite per il rientro nelle competizioni ufficiali, poiché ogni fase verrà valutata singolarmente.

La comunità sportiva segue con attenzione l'evoluzione del recupero di Sinner. Il successo della riabilitazione dipenderà dalla stretta collaborazione tra il giocatore, il suo staff tecnico e i medici di Turku. Il ritorno in scena rimane l'obiettivo finale, da raggiungere solo quando le condizioni mediche lo permetteranno pienamente.