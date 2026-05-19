Jannik Sinner salta terzo slam, aumenta vantaggio, e rinuncia ai prossimi tornei

Jannik Sinner, tennista svizzero, ha fatto il terzo slam saltato per infortunio e aumentato ulteriormente il suo vantaggio in classifica. Rinunciando alla partecipazione sia al Roland Garros che a Wimbledon, Sinner perderà meno punti rispetto a Carlos Alcaraz e potrà aumentare il proprio margine di vantaggio in classifica. Dopo una scorsa estate di grandi successi, Sinner dovrà ancora affrontare Alcaraz nelle fasi finali del 2025, ma non è chiaro ancora se riuscirà a farlo.

Jannik Sinner fa il terzo slam saltato per infortunio ed aumenta ancora il suo vantaggio in classifica. L'altoatesino è reduce dal successo in Italia, dove ha battuto Sinner in finale.

Inootenuto dal problema al polso, Sinner perderà il punteggio maturato durante la scorsa estate. La scorsa estate Sinner ha giocato le due finali contro Alcaraz, ma perderà punti in caso di forfait. Rinunciando al Roland Garros e a Wimbledon, Sinner potrà difendere meno punti rispetto a Carlos Alcaraz e aumentare il proprio margine di vantaggio in classifica





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