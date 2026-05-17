Jannik Sinner sfida Casper Ruud per il successo mancante da 50 anni

La finale del singolare maschile dell'Italian Open 2023 è tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Il primo, il numero 1 del mondo, ha bisogno del titolo per il suo sesto 1000 consecutivo mentre il secondo insegue il primo successo italiano nello sbaraglio da 50 anni

Al Foro italico di Roma è il giorno della finale del singolare maschile: Jannik Sinner sfida Casper Ruud per conquistare un successo che manca a un tennista italiano da 50 anni.

L'Italia è protagonista anche nel doppio: la coppia Bolelli-Vavassori si gioca il titolo contro Granollers-Zeballos. Sinner a caccia dell'unico titolo che gli manca Il numero 1 del mondo è tornato in finale a Roma - come lo scorso anno contro Alcaraz, ma stavolta contro Ruud. Obiettivo vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli manca.

Vincere vorrebbe dire anche spezzare un tabù lungo, appunto, cinquant'anni: l'ultimo successo azzurro nel singolare maschile risale al 1976 con Adriano Panatta (che oggi sarà presente per premiare il vincitore). Sinner-Ruud, i precedenti Quella della finale a Roma sarà la quinta sfida tra Sinner e Ruud in carriera.

Nei quattro precedenti ha sempre vinto l'altoatesino: nei primi due incontri, infatti, Sinner ha sconfitto Ruud a Vienna, mentre negli ultimi due lo ha prima battuto alle Atp Finals nel 2024 e proprio a Roma, agli quarti di finale, lo scorso per 6-0, 6-1. In forse la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella A seguire la sfida di Sinner contro Ruud era prevista la presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'anno scorso agli Internazionali per la finale singolare di Jasmine Paolini.

Ma il Presidente si è recato a Modena dopo la strage causata ieri da un uomo che ha investito diverse persone con la sua auto e quindi la sua presenza è al momento in forse. Dove vedere la finale Sinner-Ruud Il trono è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW





TgLa7 / 🏆 25. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Italian Open 2023 Jannik Sinner Casper Ruud Sesto 1000 Consecutivo Unico Titolo Mancante Ultimo Successo Azzurro Strage Modena Presidente Sergio Mattarella Sky Sport NOW

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Precedenti Sinner-Medvedev: bilancio di 9-7 per Jannik SinnerLa lista mostra tutti i precedenti tra Sinner e Medvedev, evidenziando il vantaggio di Sinner in termini di successi (9-7)

Read more »

Jannik Sinner ottiene pass per ultimo atto del Masters 1000Il tennista italiano Jannik Sinner si è guadagnato il pass per l'ultimo atto del Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico, giocando gli International di Roma, battendo Ruud al di fuori del set.

Read more »

Sinner e il problema fisico contro Medvedev, mistero (anche per Jannik) a Internazionali Roma 2026Il tennista azzurro ha battuto Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000

Read more »

Jannik Sinner torna in finale a Roma contro Ruud, Mattarella in tribunaIl numero uno del mondo, Jannik Sinner, torna in finale a Roma dopo aver battuto la scorsa notte Daniil Medvedev nella semifinale del Grande Slam. Il norvegese Ruud è pronto per la sfida e Mattarella sarà presente in tribuna. Ancheastingui-Sinner perde nel secondo set, ma si rifà nel terzo grazie alla pioggia che costringe a fermarla. Anche la tennista ucraina Elina Svitolina vince gli Internazionali d'Italia, mentre Darderi esci sconfitta in finale.

Read more »