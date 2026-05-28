Jannik Sinner si affronta con Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026

Il tennista altoatesino Jannik Sinner si affronta oggi con l'argentino Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026. La partita è considerata difficile per Sinner, ma gli esperti puntano comunque sull'azzurro.

Il tennista altoatesino Jannik Sinner si affronta oggi con l'argentino Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026 . La partita è considerata difficile per Sinner, ma gli esperti puntano comunque sull'azzurro.

Cerundolo è un giocatore specializzato in terra rossa e ha già conquistato un titolo ATP a Córdoba nel 2021. I due si sono già affrontati nel 2023, con Sinner che ha avuto la meglio. La partita si svolgerà su terra battuta e potrebbe essere trasmessa in chiaro dalle emittenti proprietarie dei diritti. Altre partite del giorno includono Flavio Cobolli contro il cinese Wu e Federico Cinà contro l'olandese Jesper de Jong





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