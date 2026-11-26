Jannik Sinner rinuncia agli Australian Open 2027 per intervento al ginocchio destro. Il numero due del mondo si è operato per la bandelletta ileotibiale. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz commentano la notizia.

Il tennista italiano Jannik Sinner ha confermato la propria assenza dal primo Grande Slam della stagione 2027, gli Australian Open, dovendosi sottoporre a un intervento chirurgico al ginocchio. L'annuncio arriva direttamente dal giocatore, che ha spiegato come la decisione di operare sia stata l'unica via rimasta dopo mesi di tentativi di cura conservativa falliti. L'atleta numero due del mondo salverà così Melbourne, dove aveva sempre dimostrato grande passione per il torneo e il pubblico locale.

Dettagli medici e motivazioni dell'intervento

Sinner ha dichiarato che negli ultimi mesi, insieme al suo staff tecnico, aveva cercato ogni strada possibile per risolvere il problema senza ricorrere al bisturi. Nonostante alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, la situazione della sua bandelletta ileotibiale non ha risposto come sperato. Il dolore persistente al ginocchio destro ha reso necessario un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni di quel tessuto connettivo fibroso che corre lungo la parte esterna della coscia, spesso soggetto a sovraccarico.

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Posizioni ufficiali e comunicazioni

Andrew Abdo, amministratore delegato di Tennis Australia, ha rilasciato un comunicato ufficiale confermando la notizia. Ha sottolineato di essere stato in costante contatto con il team di Sinner, il quale ha chiarito che l'assenza è dovuta esclusivamente al recente intervento. Abdo ha aggiunto che il tennista ama gareggiare a Melbourne e non vede l'ora di tornare per gli Australian Open del 2028, dimostrando un forte legame emotivo con il torneo australiano e con la città.

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Conseguenze sul ranking mondiale

La decisione di Sinner ha avuto ripercussioni immediate sulla classifica mondiale maschile. Prima dell'infortunio, il ventiquattrenne italiano viveva un inizio di stagione eccezionale, conquistando i primi cinque tornei Masters 1000 dell'anno. Questo risultato gli aveva permesso di diventare il secondo giocatore, dopo Novak Djokovic, a completare il cosiddetto "Golden Masters". L'assenza forzata ha ora consentito ad Alexander Zverev di superarlo nella gerarchia mondiale, portando Carlos Alcaraz al terzo posto della classifica.

Reazioni di Zverev e Alcaraz

I principali rivali hanno espresso subito i loro auguri di pronta guarigione. Carlos Alcaraz ha dichiarato che il team di Sinner ha preso la decisione giusta optando per l'operazione, sottolineando come il giovane italiano abbia ancora molti anni davanti a sé e tornerà ancora più forte. Alexander Zverev, dal canto suo, ha aggiunto che si aspetta che Sinner affronti ogni passaggio del recupero con la dovuta serietà. Zverev ha espresso la speranza che il rivale possa tornare al 100% tra tre o quattro mesi per riprendere a competere al vertice.