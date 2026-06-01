Il tennista italiano si trova in vacanza a Montecarlo e si godrà lo spettacolo della Formula 1 prima di pensare al ritorno in campo a Wimbledon.

Jannik Sinner si prepara a Wimbledon , ma prima si godrà lo spettacolo della Formula 1 a Montecarlo . Il tennista italiano si trova in vacanza a casa sua nel Principato e ha trovato il tempo di filmarsi con la sua Vespa rossa.

Sinner era in abbigliamento sportivo, ma in questi giorni avrebbe messo da parte la racchetta per godersi lo spettacolo della Formula 1, di cui è grande fan. Probabilmente incontrerà Kimi Antonelli, con il quale c'è una corrispondenza continua. Dopo la Formula 1, Sinner comincerà a pensare al ritorno in campo, che avverrà a Wimbledon.

Non è ancora escluso che Sinner decida di anticipare il rientro per giocare ad Halle, il torneo che due anni fa aveva vinto e che lo scorso anno invece lo aveva visto uscire di scena al secondo turno contro Sasha Bublik. Un modo per prendere confidenza con l'erba prima dello Slam più atteso dell'anno





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