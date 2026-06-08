Jannik Sinner sottoposto a nuovi accertamenti medici al San Raffaele di Milano dopo il malore al Roland Garros

Il tennista italiano Jannik Sinner ha effettuato controlli medici approfonditi all'Ospedale San Raffaele di Milano in seguito al malore accusato a Parigi. Gli esami mirano a indagare lo stress cronico, l'infiammazione, l'equilibrio ormonale e la salute intestinale, con l'obiettivo di prevenire futuri episodi e preparare Wimbledon.

Il tennista italiano Jannik Sinner si è recato all'Ospedale San Raffaele di Milano per effettuare una serie di accertamenti medici programmati. La visita segue il malore accusato nei giorni scorsi a Parigi durante il Roland Garros , che gli è costato l'eliminazione dal torneo.

Dopo questi controlli, Sinner riprenderà gli allenamenti in preparazione per Wimbledon. L'obiettivo degli esami al San Raffaele è analizzare in modo sistemico e profondo come l'intero organismo risponde allo stress cronico del circuito agonistico, come spiegato da un esperto di medicina fisica e riabilitativa.

Si presume che vengano utilizzate diagnostica strumentale di ultima generazione e esami di laboratorio molto avanzati, che vanno oltre i normali esami del sangue, per identificare eventuali stati infiammatori attraverso la misurazione delle sostanze prodotte dall'infiammazione e valutando l'equilibrio ormonale. Un altro fronte di indagine potrebbe essere la salute dell'intestino, che potrebbe essere alterata dai continui cambi di fusi orari, dieta e stress agonistico. Un intestino sano migliora le difese immunitarie e riduce il rischio di patologie infettive.

Inoltre, potrebbero essere approfonditi aspetti legati a possibili allergie, come quella ai pollini che lo ha già condizionato in passato a Madrid. Quando Sinner si è ritirato a Parigi, il livello di polline e di alcuni inquinanti era molto alto, fattori pericolosi per un soggetto predisposto sotto sforzo. Esami approfonditi di sangue e urine possono supportare l'elaborazione di un piano nutrizionale personalizzato per dargli maggiore supporto. La lista di esami potrebbe includere anche accertamenti cardiologici e di altra natura.

Senza conoscere gli esami specifici, si può solo ipotizzare che lo staff medico sia alla ricerca dei motivi che spieghino il malore di Sinner in Francia e episodi simili avvenuti in altre occasioni, come a Cincinnati, Shanghai e Roma





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jannik Sinner Tennis Roland Garros Wimbledon Malore Accertamenti Medici San Raffaele Stress Cronico Infiammazione Intestino Allergie Preparazione Atletica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele: i motivi del ricoveroIl numero 1 del tennis mondiale è stato ricoverato all'Irccs di via Olgettina dopo un malore a Parigi. Sinner dovrebbe uscire in serata, ma potrebbe tornare anche domani per proseguire i controlli.

Read more »

Jannik Sinner dimesso dall'ospedale San Raffaele dopo il malore al Roland GarrosIl tennista Jannik Sinner ha visitato lunedì mattina l'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici programmati a seguito del malore accusato durante il Roland Garros. Dopo le visite, Sinner ha lasciato l'ospedale accompagnato dal professor Alberto Zangrillo. Il tenista, apparso tranquillo, non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti.

Read more »

Accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano dopo i problemi fisici al Roland GarrosIl numero uno del tennis ha lasciato l'ospedale dopo una serie di esami medici (ANSA)

Read more »

Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati: domani nuovi esamiIl numero 1 si sottoporrà a test dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros

Read more »