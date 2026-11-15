Jannik Sinner torna a Torino e consegna il premio Onesti al tennis italiano

Jannik Sinner tornato al Centrale di Torino il 15 novembre 2025 per il premio Onesti. Il campione ha tifato per Cobolli e Bolelli/Vavassori alle Atp Finals.

La scena del Centrale dell'Inalpi Arena di Torino ha vissuto un momento di grande emozione domenica 15 novembre, quando Jannik Sinner ha fatto il suo ritorno sul campo simbolo delle sue glorie precedenti. L'atleta altoatesino non era presente come concorrente in gara, poiché costretto a rinunciare alla partecipazione alle Atp Finals a causa di un infortunio al ginocchio, ma la sua presenza fisica ha segnato l'inizio di una cerimonia dedicata all'eccellenza dello sport italiano. L'ambiente è stato immediatamente carico di aspettativa, poiché gli spalti si sono svuotati per applaudire il numero uno del ranking, il quale ha accolto i tifosi con un sorriso e un gesto di grande rispetto verso la comunità tennistica che lo sostiene da anni.

Il ritorno simbolico di Jannik Sinner al Centrale

Jannik Sinner è entrato in campo poco prima dell'inizio del match inaugurale del singolare, che ha visto affrontarsi Alexander Zverev e Rafael Jodar. La sua apparizione è stata salutata da lunghi cori di plauso e da un'ovazione continua da parte del pubblico presente nella struttura torinese, dimostrando quanto il campione rappresenti un punto di riferimento fondamentale per la città ospitante. L'atleta ha raccolto il microfono non per parlare della propria condizione fisica o del programma di rientro, ma per indirizzare il proprio messaggio direttamente ai compagni di squadra e ai sostenitori del tennis azzurro.

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Il momento più significativo della sua presenza sul palco del Centrale è stato sicuramente l'assegnazione del prestigioso premio 'Giulio Onesti'. Questo riconoscimento, che ha celebrato l'intera realtà del movimento tennistico italiano, è stato consegnato nelle mani di Jannik Sinner insieme all'Angelo Binaghi, presidente della Fitp, e al Filippo Volandri, capitano della nazionale azzurra. La cerimonia ha unito le massime cariche istituzionali del tennis nazionale attorno a un singolo traguardo storico, conferendo al gesto un valore simbolico e organizzativo di estrema importanza per il futuro dello sport nel Paese.

I dati storici del premio Onesti e il successo nazionale

La consegna del premio ha avuto come sfondo la presentazione di dati concreti che evidenziano il successo senza precedenti raggiunto dal tennis italiano negli ultimi vent'anni. L'intera comunità tennistica è stata festeggiata per aver decuplicato il numero degli iscritti, un risultato numerico che riflette una crescita esplosiva della pratica sportiva tra giovani e adulti. Questo aumento vertiginoso della base praticante ha contribuito in modo determinante a migliorare i bilanci delle società e delle federazioni coinvolte, stabilendo un record positivo che nessun altro sport nel Paese ha mai raggiunto.

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La scelta di assegnare il riconoscimento all'intero movimento, piuttosto che a un singolo atleta o a una singola azienda, sottolinea come la crescita del tennis sia il frutto di un lavoro capillare e organizzato. La Fitp e i suoi dirigenti hanno lavorato instancabilmente per strutturare un sistema capace di attrarre nuovi talenti e mantenere alto il livello tecnico degli iscritti. Questo contesto di prosperità generale fornisce lo sfondo ideale per l'elezione di Jannik Sinner come testimonial ideale di questo successo, poiché la sua carriera è strettamente intrecciata con questa espansione demografica e organizzativa.

Le parole del campione e il sostegno ai colleghi italiani

Rivolgendosi al pubblico presente al Centrale, Jannik Sinner ha espresso un messaggio di incoraggiamento e fiducia, invitando gli atleti italiani a godersi un torneo che lui stesso considera molto speciale. Ha sottolineato con particolare attenzione la presenza di Flavio Cobolli in singolare, definendo il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori come un'esperienza incredibile da seguire. Il suo invito è stato chiaro e diretto: divertirsi e mostrare il meglio di sé, ricordando a tutti che il mondo del tennis italiano è unito e solidale.

Jannik Sinner ha chiarito che, pur dovendo seguire gli eventi da casa a causa della propria impossibilità fisica a scendere in campo, il suo tifo è totale e incondizionato. Il suo messaggio ha raggiunto gli spalti con una frase conclusiva carica di orgoglio nazionale: viva il tennis. Questo gesto ha contribuito a creare un'atmosfera di complicità tra il campione assente e gli atleti presenti, rafforzando il senso di appartenenza a una squadra che lavora per l'eccellenza.

Impatto sul torneo e prossimi passi per il tennis azzurro

La cerimonia di domenica 15 novembre ha rappresentato un momento di coesione fondamentale per le Atp Finals, che continuano a essere uno degli eventi più prestigiosi del circuito maschile. La presenza di figure come quella di Filippo Volandri e Angelo Binaghi ha garantito che il focus rimanesse sulla crescita strutturale dello sport, oltre che sui risultati sportivi immediati. Il premio Onesti funge da bussola per indicare che il successo non misura solo i titoli vinti, ma anche la capacità di creare un ecosistema sano e vitale.

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Per Jannik Sinner, questo ritorno a Torino senza la racchetta in mano è un passo importante nel percorso di recupero, anche se l'obiettivo principale rimane il ritorno competitivo in campo. Il sostegno ricevuto dagli italiani al Centrale dimostra la forza del legame tra l'atleta e i suoi fan, un asset prezioso per la sua permanenza ai vertici della classifica mondiale. Le Atp Finals procedono con il match tra Alexander Zverev e Rafael Jodar, mentre l'attenzione rimane alta sui risultati degli altri rappresentanti azzurri.